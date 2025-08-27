Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

fot. materiały prasowe TVP

Rolnik szuka żony to kultowy już program telewizyjny emitowany przez Telewizję Polską od 2014 roku. To reality show jest oparte na brytyjskim formacie zatytułowanym Farmer Wants a Wife. W każdej edycji kilkoro rolników i rolniczek poszukuje swojej drugiej połówki. Uczestnicy prezentują się w krótkich wizytówkach, na podstawie których widzowie mogą wysyłać do nich listy. Rolnicy, którzy otrzymali największą liczbą zgłoszeń, mogą poznać wybrane przez siebie osoby podczas weekendu w eleganckim hotelu. Kandydaci i kandydatki, którzy najbardziej przypadli rolnikom i rolniczkom do gustu, są potem zapraszani na gospodarstwa. Tam przez tydzień poznają codzienne życie na wsi. Po tym czasie rolnicy wybierają osoby, z którymi chcą kontynuować znajomość. Od samego początku prowadzącą program jest Marta Manowska. Do tej pory widzowie mogli poznać bohaterów 11 edycji programu, a już niebawem będą mogli śledzić losy kolejnych uczestników. Kto znalazł się wśród bohaterów 12. odsłony Rolnik szuka żony?

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy

Wśród uczestników 12. edycji programu Rolnik szuka żony znalazło się czterech mężczyzn i jedna kobieta. W pierwszym epizodzie rolniczka i rolnicy będą mieli okazję przeczytać listy od zainteresowanych kandydatów i kandydatek, które przekaże im prowadząca program, Marta Manowska. Przez kolejne tygodnie widzowie będą mieli okazję przekonać się, czy uczestnikom uda się odnaleźć prawdziwą miłość.

W 12. edycji programu Rolnik szuka żony występują następujący uczestnicy:

Barbara (32 lata)

Arkadiusz (24 lata)

Krzysztof (28 lat)

Gabriel (31 lat)

Roland (37 lat)

Rolnik szuka żony 12 - gdzie oglądać?

11. edycję programu Rolnik szuka żony można oglądać na antenie TVP1 od 14 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 21:25.

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy - zdjęcia

