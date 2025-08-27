Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?
W 12. edycji programu Rolnik szuka żony wśród uczestników znalazła się jedna rolniczka oraz czterech rolników. Poznajcie ich bliżej.
Rolnik szuka żony to kultowy już program telewizyjny emitowany przez Telewizję Polską od 2014 roku. To reality show jest oparte na brytyjskim formacie zatytułowanym Farmer Wants a Wife. W każdej edycji kilkoro rolników i rolniczek poszukuje swojej drugiej połówki. Uczestnicy prezentują się w krótkich wizytówkach, na podstawie których widzowie mogą wysyłać do nich listy. Rolnicy, którzy otrzymali największą liczbą zgłoszeń, mogą poznać wybrane przez siebie osoby podczas weekendu w eleganckim hotelu. Kandydaci i kandydatki, którzy najbardziej przypadli rolnikom i rolniczkom do gustu, są potem zapraszani na gospodarstwa. Tam przez tydzień poznają codzienne życie na wsi. Po tym czasie rolnicy wybierają osoby, z którymi chcą kontynuować znajomość. Od samego początku prowadzącą program jest Marta Manowska. Do tej pory widzowie mogli poznać bohaterów 11 edycji programu, a już niebawem będą mogli śledzić losy kolejnych uczestników. Kto znalazł się wśród bohaterów 12. odsłony Rolnik szuka żony?
Rolnik szuka żony 12: uczestnicy
Wśród uczestników 12. edycji programu Rolnik szuka żony znalazło się czterech mężczyzn i jedna kobieta. W pierwszym epizodzie rolniczka i rolnicy będą mieli okazję przeczytać listy od zainteresowanych kandydatów i kandydatek, które przekaże im prowadząca program, Marta Manowska. Przez kolejne tygodnie widzowie będą mieli okazję przekonać się, czy uczestnikom uda się odnaleźć prawdziwą miłość.
W 12. edycji programu Rolnik szuka żony występują następujący uczestnicy:
- Barbara (32 lata)
- Arkadiusz (24 lata)
- Krzysztof (28 lat)
- Gabriel (31 lat)
- Roland (37 lat)
Rolnik szuka żony 12 - gdzie oglądać?
11. edycję programu Rolnik szuka żony można oglądać na antenie TVP1 od 14 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 21:25.
Rolnik szuka żony 12: uczestnicy - zdjęcia
Poniżej znajdziecie zdjęcia uczestników 12. edycji programu Rolnik szuka żony oraz ciekawostki na ich temat. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, aby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne opisy:
Barbara
Basia pochodzi z Mazowsza i z dumą nazywa siebie "Kurpianą z krwi i gnata". Od dziecka była związana z wsią – dziś wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę bydła mlecznego, a dodatkowo rozwija własną agroturystykę, o której marzyła już jako trzynastolatka. Jej wielką pasją są konie oraz folklor, który pokochała jeszcze w szkole podstawowej, kiedy dołączyła do zespołu pieśni i tańca. Dziś sama stoi na jego czele jako kierowniczka. Była także sołtyską, co pokazało, że dobrze odnajduje się w roli liderki. Poza tym świetnie gotuje. Choć w życiu prywatnym doświadczyła trudnych momentów – jej wcześniejsze zaręczyny zakończyły się rozstaniem – nadal wierzy w miłość i marzy o założeniu rodziny. Szuka partnera szczerego, odpowiedzialnego i pracowitego, który będzie dla niej oparciem, a jednocześnie nadąży za jej energią. Wyobraża sobie dom pełen ciepła, w którym po dniu pracy czeka ktoś bliski – z kubkiem gorącej herbaty i uśmiechem. Jeśli chodzi o wygląd, lubi mężczyzn z zarostem, choć nie jest to wymóg konieczny. Dużą rolę odgrywa dla niej charakter i wartości, a dodatkowym atutem będą postawna sylwetka i zdolności taneczne. Idealny kandydat może być w jej wieku lub starszy maksymalnie o jedenaście lat.
Źródło: TVP