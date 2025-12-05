Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nadciąga nowa gra w uniwersum Żołnierzy Kosmosu. Starship Troopers: Ultimate Bug War to FPS dla fanów retro

Starship Troopers: Ultimate Bug War zadebiutuje na PC i popularnych konsolach na początku przyszłego roku. Ma być to klimatyczna strzelanka dla jednego gracza. 
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Starship Troopers: Ult... 
zwiastun Casper van Dien
Starship Troopers: Ultimate Bug War fot. youtube.com
Reklama

Firmy Auroch Digital i Dotemu zapowiedziały Starship Troopers: Ultimate Bug War, czyli nową produkcję osadzoną w uniwersum Żołnierzy Kosmosu. Tym razem na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2 trafi strzelanka utrzymana w retro stylistyce, nawiązującej do FPS-ów z początków lat 2000.

Gracze otrzymają pełną akcji kampanię dla jednego gracza, w której zmierzą się z hordami kosmicznych Robaków, korzystając z ponad 30 rodzajów broni i elementów wyposażenia. W grze pojawi się również Johnny Rico, ponownie odgrywany przez znanego z filmowej serii Caspera Van Diena — aktora można zobaczyć już w pierwszym materiale zapowiadającym produkcję.

Starship Troopers: Ultimate Bug War - zwiastun gry

Na premierę Starship Troopers: Ultimate Bug War nie będziemy musieli długo czekać. Tytuł zadebiutuje na PC i konsolach w pierwszym kwartale 2026 roku.

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Starship Troopers: Ult... 
zwiastun Casper van Dien
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza (2026)
-

To może być „Titanic tego pokolenia”. Margot Robbie zdradza szczegóły swojego nowego filmu

2 Rock'Em Sock'Em Robots
-

Vin Diesel kręci film o robotach bokserach. Mattel stawia na kolejną markę

3 Power Rangers
-

Power Rangers powrócą! Twórcy serialu Percy Jackson potwierdzają: "Plotka jest prawdziwa"

4 Diablo 4: Sezon Boskiej Interwencji
-

Duże zmiany w Sezonie Boskiej Interwencji w Diablo 4. Bardziej wymagający wrogowie i powrót Azmodana

5 Pięć koszmarnych nocy 2
-

Koszmarne recenzje Pięciu koszmarnych nocy 2. To jeden z najgorszych sequeli w historii

6 Wonder Woman
-

Gal Gadot uczciła 12. rocznicę obsadzenia jej w roli Wonder Woman. Nagranie próbne z Benem Affleckiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV