Nadciąga nowa gra w uniwersum Żołnierzy Kosmosu. Starship Troopers: Ultimate Bug War to FPS dla fanów retro

fot. youtube.com

Reklama

Firmy Auroch Digital i Dotemu zapowiedziały Starship Troopers: Ultimate Bug War, czyli nową produkcję osadzoną w uniwersum Żołnierzy Kosmosu. Tym razem na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2 trafi strzelanka utrzymana w retro stylistyce, nawiązującej do FPS-ów z początków lat 2000.

Gracze otrzymają pełną akcji kampanię dla jednego gracza, w której zmierzą się z hordami kosmicznych Robaków, korzystając z ponad 30 rodzajów broni i elementów wyposażenia. W grze pojawi się również Johnny Rico, ponownie odgrywany przez znanego z filmowej serii Caspera Van Diena — aktora można zobaczyć już w pierwszym materiale zapowiadającym produkcję.

Starship Troopers: Ultimate Bug War - zwiastun gry

Na premierę Starship Troopers: Ultimate Bug War nie będziemy musieli długo czekać. Tytuł zadebiutuje na PC i konsolach w pierwszym kwartale 2026 roku.