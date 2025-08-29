Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?
Najnowszy sezon programu Kuby Wojewódzkiego można oglądać od 2 września 2025 roku. Nowe odcinki są emitowane w każdy wtorek o godzinie 22:40. Kogo dziennikarz tym razem zaprosił na swoją kanapę?
W 38. sezonie programu Kuba Wojewódzki widzowie z pewnością dowiedzą się wiele nowych rzeczy na temat osób związanych z polskim show businessem. Król TVNu ponownie zaprosi na swoją kanapę między innymi aktorów, gwiazdy sceny muzycznej, influencerów oraz sportowców, o których w ostatnim czasie było szczególnie głośno. Widzowie mogą być pewni, że w swoich rozmowach dziennikarz nie będzie stronił zarówno od żartów, jak i kontrowersyjnych tematów. Z kim Kuba Wojewódzki spotka się w nadchodzących odcinkach swojego show?
Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu
Poniżej dowiecie się, kto zasiądzie na kanapie w poszczególnych odcinkach 38. sezonu programu Kuba Wojewódzki. Artykuł będzie aktualizowany:
Kuba Wojewódzki: sezon 38., odcinek 1 [premiera 2.09.2025]
W 1. odcinku 38. sezonu Kubę Wojewódzkiego odwiedzi Joanna Senyszyn.
Źródło: TVN