Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 336 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342 (24-29 listopada)

W górskim domku będzie panować napięta atmosfera. Yildiz z Silą oskarżą Bahar o wypchnięcie Hulyi z balkonu, a brat pokrzywdzonej im uwierzy. Siostra Kuzeya będzie musiała zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnić, co wydarzyło się w dniu jej wypadku. Kobieta wyzna, że Bahar jej nie wypchnęła, a ona sama wypadła z balkonu. Yildiz będzie zaskoczona oświadczeniem Hulyi i zastanowi się, dlaczego kłamie. Tymczasem Naciye otrzyma anonimowy list, który okaże się być szantażem. Nadawca wyzna, że wie, co zrobiła Alperowi. Kobieta będzie podejrzewać, że napisała go Cavidan, ale ona się tego wyprze. Z kolei Hulya postanowi dowiedzieć się, kto chce skrzywdzić jej matkę. Siostra Kuzeya obiecała Cavidan i Bahar, że nie wyzna bratu prawdy o swoim wypadku, jeśli one nie sprowadzą kłopotów na Naciye. Teraz Hulya będzie chciała sprawdzić, czy podstępne kobiety dotrzymują słowa. Po ostatnich wydarzeniach Bulent zbliżył się do Zeynep, a także Feraye. Starsza córka zaczęła go nazywać ojcem, gdy ten uwolnił ją z rąk porywacza. Ta sytuacja również wpłynie na jego żonę. Choć Feraye nadal będzie myśleć o rozwodzie, będzie chciała pogodzić się z Bulentem. Po pojednawczej rozmowie oboje postanowią spotkać się z Kuzeyem, który poprosił ich o pomoc. Prawnik zjawi się z Silą w domu wujostwa. Gdy dziewczyna pójdzie na chwilę do kuchni, Kuzey powie Feraye i Bulentowi, że zamierza oświadczyć się Sili. Prawie sfinalizował rozwód z Bahar i planuje już wspólną przyszłość z ukochaną. Oboje będą chcieli pomóc Kuzeyowi w przygotowaniu uroczystości zaręczynowej, a także zgodzą się, aby przyjęcie odbyło się w ich ogrodzie.

Bulent pomoże Kuzeyowi w przygotowaniu uroczystości zaręczynowej. Tymczasem Feraye będzie miała za zadanie odciągnąć uwagę Sili. Oświadczy dziewczynie, że pomoże jej w ubraniu białej sukni, a także poleci, aby wzięła bukiet kwiatów. Obie kobiety bardzo się do siebie zbliżą.

Gdy Sila pójdzie do ogrodu, będzie pod wrażeniem dekoracji, którą przygotował dla niej ukochany wraz z wujem. Również Bulentowi i Feraye trudno będzie powstrzymać łzy wzruszenia na widok zakochanych. Kuzey oświadczy się Sili, a ona zgodzi się zostać jego żoną. Hulya zauważy, jak Bahar podkłada list z szantażem pod drzwiami wejściowymi. Chora kobieta postanowi powiedzieć o tym matce, a także wyjawić, że to żona Kuzeya stała za jej upadkiem z balkonu. Naciye będzie wstrząśnięta wyznaniem córki i tym razem nie ma zamiaru milczeć. Gdy zbrodnie Bahar wyjdą na jaw, dziewczyna po raz kolejny zaszantażuje teściową. Nie wyda jej policji, jeśli starsza kobieta odwiedzie syna od rozwodu, ale reakcja Naciye będzie zaskakująca. Uderzy synową w twarz i oznajmi, że może pójść do więzienia, aby jej dzieci mogły być w końcu szczęśliwe. Cavidan i Bahar będą obawiać się, że na jaw wyjdzie prawda o sfingowanej śmierci Alpera.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty.