Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Miłość i nadzieja dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Reklama

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów. 

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 336 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342 (24-29 listopada)

W górskim domku będzie panować napięta atmosfera. Yildiz z Silą oskarżą Bahar o wypchnięcie Hulyi z balkonu, a brat pokrzywdzonej im uwierzy. Siostra Kuzeya będzie musiała zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnić, co wydarzyło się w dniu jej wypadku. Kobieta wyzna, że Bahar jej nie wypchnęła, a ona sama wypadła z balkonu. Yildiz będzie zaskoczona oświadczeniem Hulyi i zastanowi się, dlaczego kłamie. Tymczasem Naciye otrzyma anonimowy list, który okaże się być szantażem. Nadawca wyzna, że wie, co zrobiła Alperowi. Kobieta będzie podejrzewać, że napisała go Cavidan, ale ona się tego wyprze. Z kolei Hulya postanowi dowiedzieć się, kto chce skrzywdzić jej matkę. Siostra Kuzeya obiecała Cavidan i Bahar, że nie wyzna bratu prawdy o swoim wypadku, jeśli one nie sprowadzą kłopotów na Naciye. Teraz Hulya będzie chciała sprawdzić, czy podstępne kobiety dotrzymują słowa. Po ostatnich wydarzeniach Bulent zbliżył się do Zeynep, a także Feraye. Starsza córka zaczęła go nazywać ojcem, gdy ten uwolnił ją z rąk porywacza. Ta sytuacja również wpłynie na jego żonę. Choć Feraye nadal będzie myśleć o rozwodzie, będzie chciała pogodzić się z Bulentem. Po pojednawczej rozmowie oboje postanowią spotkać się z Kuzeyem, który poprosił ich o pomoc. Prawnik zjawi się z Silą w domu wujostwa. Gdy dziewczyna pójdzie na chwilę do kuchni, Kuzey powie Feraye i Bulentowi, że zamierza oświadczyć się Sili. Prawie sfinalizował rozwód z Bahar i planuje już wspólną przyszłość z ukochaną. Oboje będą chcieli pomóc Kuzeyowi w przygotowaniu uroczystości zaręczynowej, a także zgodzą się, aby przyjęcie odbyło się w ich ogrodzie.

Bulent pomoże Kuzeyowi w przygotowaniu uroczystości zaręczynowej. Tymczasem Feraye będzie miała za zadanie odciągnąć uwagę Sili. Oświadczy dziewczynie, że pomoże jej w ubraniu białej sukni, a także poleci, aby wzięła bukiet kwiatów. Obie kobiety bardzo się do siebie zbliżą.
Gdy Sila pójdzie do ogrodu, będzie pod wrażeniem dekoracji, którą przygotował dla niej ukochany wraz z wujem. Również Bulentowi i Feraye trudno będzie powstrzymać łzy wzruszenia na widok zakochanych. Kuzey oświadczy się Sili, a ona zgodzi się zostać jego żoną. Hulya zauważy, jak Bahar podkłada list z szantażem pod drzwiami wejściowymi. Chora kobieta postanowi powiedzieć o tym matce, a także wyjawić, że to żona Kuzeya stała za jej upadkiem z balkonu. Naciye będzie wstrząśnięta wyznaniem córki i tym razem nie ma zamiaru milczeć. Gdy zbrodnie Bahar wyjdą na jaw, dziewczyna po raz kolejny zaszantażuje teściową. Nie wyda jej policji, jeśli starsza kobieta odwiedzie syna od rozwodu, ale reakcja Naciye będzie zaskakująca. Uderzy synową w twarz i oznajmi, że może pójść do więzienia, aby jej dzieci mogły być w końcu szczęśliwe. Cavidan i Bahar będą obawiać się, że na jaw wyjdzie prawda o sfingowanej śmierci Alpera.

Artykuł jest aktualizowany.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty.

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wicked: Na dobre
-
Spoilery

Ariana Grande i Cynthia Erivo na dobre żegnają się z Wicked. Nowe zdjęcia Dorotki, Boqa i Fijero

2 Amazing Spider-Man 19 zapowiedź komiks
-

Epicka bitwa nadchodzi. To do tej pory najpotężniejszy wróg Petera Parkera

3 One Piece
-

Zapowiedź zakończenia wątku Egghead w anime One Piece. Nadchodzi wielki moment Bonney!

4 Eternals
-

Eternals - Chloé Zhao ujawnia, co chciała osiągnąć w filmie. Wie, co chciałaby pokazać dalej w MCU

5 DZIKI - driver
-

DZIKI - zwiastun polskiego filmu zaskakuje rozmachem. Niemy wojownik rusza po zemstę

6 SkyShowtime
-

Nowości na SkyShowtime. Kinowe hity, spin-offy i wyczekiwane seriale

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV