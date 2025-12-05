Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty - plakat jak z serialu młodzieżowego. Tak wyglądają bohaterowie

fot. materiały prasowe / Paramount+

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty to nadchodzący serial, który w ramach promocji doczekał się nowego plakatu. Trudno pozbyć się wrażenia podobieństwa do plakatów promujących zazwyczaj seriale młodzieżowe. Czyżby to miała być sugestia innego klimatu nowej produkcji ze świata Star Trek? Niewątpliwie osadzenie w centrum młodych studentów to obiecuje.

Nowy plakat możecie zobaczyć na samym początku pełnej galerii materiałów z serialu. Premiera w Polsce na SkyShowtime, ale data nie została ujawniona.

Star Trek: Starfleet Academy - opis fabuły

Serial opowiada o przygodach nowej klasy kadetów w jednym z najbardziej legendarnych miejsc w galaktyce. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkrywają, co naprawdę oznacza zostać oficerem Gwiezdnej Floty. W trakcie nauki będą musieli zmierzyć się z rodzącymi się przyjaźniami, wybuchowymi rywalizacjami, pierwszymi miłościami oraz nowym wrogiem, który zagraża zarówno Akademii, jak i samej Federacji.

Historia skupia się na kadetach granych przez Sandrę Rostę, Karima Diané, Kerrice’a Brooksa, George’a Hawkinsa i Bellę Shepard. W obsadzie są także Holly Hunter, Zoë Steiner, Tig Notaro, Roberto Picardo, Mary Wiseman, Oded Fehr oraz Paul Giamatti.

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty - premiera światowa odbędzie się 15 stycznia 2026 roku.