Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty - plakat jak z serialu młodzieżowego. Tak wyglądają bohaterowie

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty to nowy serial z popularnego uniwersum, który ma być czymś innym, niż do tej pory oglądaliśmy. Tym razem bohaterami są młodzi kadeci Gwiezdnej Floty, więc inne pokolenie niż dotychczas.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  star trek 
plakat star trek: starfleet academy
Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction fot. materiały prasowe / Paramount+
Reklama

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty to nadchodzący serial, który w ramach promocji doczekał się nowego plakatu. Trudno pozbyć się wrażenia podobieństwa do plakatów promujących zazwyczaj seriale młodzieżowe. Czyżby to miała być sugestia innego klimatu nowej produkcji ze świata Star Trek? Niewątpliwie osadzenie w centrum młodych studentów to obiecuje.

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty - galeria

Nowy plakat możecie zobaczyć na samym początku pełnej galerii materiałów z serialu. Premiera w Polsce na SkyShowtime, ale data nie została ujawniona.

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty

arrow-left
Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty
fot. materiały prasowe
arrow-right

Star Trek: Starfleet Academy - opis fabuły

Serial opowiada o przygodach nowej klasy kadetów w jednym z najbardziej legendarnych miejsc w galaktyce. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkrywają, co naprawdę oznacza zostać oficerem Gwiezdnej Floty. W trakcie nauki będą musieli zmierzyć się z rodzącymi się przyjaźniami, wybuchowymi rywalizacjami, pierwszymi miłościami oraz nowym wrogiem, który zagraża zarówno Akademii, jak i samej Federacji.

Historia skupia się na kadetach granych przez Sandrę Rostę, Karima Diané, Kerrice’a Brooksa, George’a Hawkinsa i Bellę Shepard. W obsadzie są także Holly Hunter, Zoë Steiner, Tig Notaro, Roberto Picardo, Mary Wiseman, Oded Fehr oraz Paul Giamatti.

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty - premiera światowa odbędzie się 15 stycznia 2026 roku.

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  star trek 
plakat star trek: starfleet academy
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2026
Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty
Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty Przygodowy

Najnowsze

1 Starship Troopers: Ultimate Bug War
-

Nadciąga nowa gra w uniwersum Żołnierzy Kosmosu. Starship Troopers: Ultimate Bug War to FPS dla fanów retro

2 Wiedźmin - Ciri
-

Freya Allan płakała po odejściu Cavilla z Wiedźmina. Sama się nad tym zastanawiała

3 Total War: Medieval III
-

Klimatyczny teaser zapowiada Total War: Medieval III! Na premierę gry przyjdzie nam jednak długo czekać

4 Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu
-
Plotka

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - trwają dokrętki. Na plan wraca kluczowa postać

5 Cary-Hiroyuki Tagawa
-

Cary-Hiroyuki Tagawa nie żyje. Aktor, którego znali wszyscy fani Mortal Kombat

6 Avengers: Doomsday - fanart od Bucky Seventysix
-
Plotka

Marvel z niespotykaną promocją Avengers: Doomsday. Na nowego Avatara pójdziecie... 3 razy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV