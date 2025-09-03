Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

fot. TVN

Program Ślub od pierwszego wejrzenia zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji. Przypomnijmy, że jest to eksperyment społeczny polegający na tym, że dwoje zupełnie obcych sobie ludzi decyduje się wziąć ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego. Od 6. odsłony ceremonia odbywa się na Zamku w Ogrodzieńcu - wcześniej miejscem uroczystości był Przasnysz. Uczestnicy są łączeni w pary przez ekspertów na podstawie szeregu kryteriów, m.in. testów psychologicznych. Biorą oni pod uwagę także wiek, wygląd i cechy charakteru. Niedawno dobiegła końca emisja 10. sezonu programu. Niestety żadna z par nie zdecydowała się na pozostanie w małżeństwie. Którym parom spośród wszystkich sezonów dopisało szczęście i są razem do dziś?

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary przetrwały

Na przestrzeni wszystkich edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia kilku parom dobranym przez ekspertów, a także jednej, która po czasie stworzyła się sama, udało się zbudować trwałe i szczęśliwe związki. Do dziś są razem:

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak - 3. edycja

Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik - 4. edycja,

Laura Wielich i Karol Maciesz - 5. edycja

Aneta i Robert Żuchowscy- 6. edycja

Kornelia i Marek Różańscy - 9. edycja

