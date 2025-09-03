Reklama
placeholder

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

Komu udało się stworzyć szczęśliwą relację po zakończeniu programu Ślub od pierwszego wejrzenia?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  ślub od pierwszego wej... 
fot. TVN
Reklama

Program Ślub od pierwszego wejrzenia zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji. Przypomnijmy, że jest to eksperyment społeczny polegający na tym, że dwoje zupełnie obcych sobie ludzi decyduje się wziąć ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego. Od 6. odsłony ceremonia odbywa się na Zamku w Ogrodzieńcu - wcześniej miejscem uroczystości był Przasnysz. Uczestnicy są łączeni w pary przez ekspertów na podstawie szeregu kryteriów, m.in. testów psychologicznych. Biorą oni pod uwagę także wiek, wygląd i cechy charakteru. Niedawno dobiegła końca emisja 10. sezonu programu. Niestety żadna z par nie zdecydowała się na pozostanie w małżeństwie. Którym parom spośród wszystkich sezonów dopisało szczęście i są razem do dziś?

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary przetrwały

Na przestrzeni wszystkich edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia kilku parom dobranym przez ekspertów, a także jednej, która po czasie stworzyła się sama, udało się zbudować trwałe i szczęśliwe związki. Do dziś są razem:

  • Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak - 3. edycja
  • Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik - 4. edycja, 
  • Laura Wielich i Karol Maciesz - 5. edycja
  • Aneta i Robert Żuchowscy- 6. edycja
  • Kornelia i Marek Różańscy  - 9. edycja

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary przetrwały [ZDJĘCIA]

arrow-left fot. TVN arrow-right

 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  ślub od pierwszego wej... 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza
-

Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

2 Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia
-

Zwiastun 5. sezonu Kulawych koni. Zespół Jacksona Lamba bada dziwaczne wydarzenia

3 A House of Dynamite - zdjęcia
-

Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk

4 Suits: L.A.
-

Kontynuacja W garniturach w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć?

5 Dom pełen dynamitu
-

Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach

6 Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
-

Biografia Bruce'a Willisa niebawem w księgarniach. Przeczytajcie fragment

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV