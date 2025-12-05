Klimatyczny teaser zapowiada Total War: Medieval III! Na premierę gry przyjdzie nam jednak długo czekać

fot. Creative Assembly

W trakcie pokazu zorganizowanego przez Creative Assembly zapowiedziano Total War: Medieval III. Ogłoszeniu towarzyszył klimatyczny teaser, jednak wygląda na to, że na premierę gry będziemy musieli poczekać długo — tytuł znajduje się dopiero na etapie preprodukcji. Jak podkreślono na oficjalnej stronie, od debiutu dzielą nas „nie miesiące, lecz lata”.

Tak wczesna zapowiedź to efekt chęci większego otwarcia się na społeczność. Twórcy zamierzają transparentnie relacjonować rozwój gry i publikować regularne aktualizacje. Total War: Medieval III zapowiadane jest jako „definitywna” odsłona serii osadzona w średniowieczu, w której gracze będą mogli zarówno odtworzyć historyczne wydarzenia, jak i całkowicie je przepisać. Za jeszcze lepsze wrażenia ma odpowiadać nowy silnik Warcore, choć na razie nie ujawniono żadnych szczegółów na jego temat.

To jednak nie jedyna niespodzianka przygotowana przez Creative Assembly. Zapowiedziano również Lords of the End Times — nowy dodatek do Total War: Warhammer III, wprowadzający czterech kolejnych Lordów.

Twórcy wspomnieli też o jeszcze jednym projekcie, który ma być „jednym z najbardziej ambitnych w historii marki Total War”. Więcej informacji zostanie ujawnionych 11 grudnia podczas gali The Game Awards 2025.