Spider-Man: Całkiem nowy dzień - trwają dokrętki. Na plan wraca kluczowa postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Reklama

Scooperzy, czyli osoby z zakulisową wiedzą, donoszą, że ruszają dokrętki do filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. MyTimeToShineHello twierdzi, że właśnie nakręcono najbardziej szaloną scenę w historii filmów o Pajączku, a Daniel Richtman donosi, że Sadie Sink ma kręcić sceny podczas tego okresu zdjęć, więc powrót aktorki na plan znów doleje oliwy do ognia spekulacji o tym, kogo tak naprawdę gra.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - dokrętki

Proces dokrętek jest standardem w Hollywood i określony czas jest z góry zakładany przy planowaniu całej produkcji, by wszystko można było zorganizować logistycznie bez problemów. Nie wiadomo, ile ten czas potrwa i czy będą jakieś zdjęcia w lokacjach. Niewątpliwie jednak jakiś wyciek może nastąpić.

Przypomnijmy, że według plotek jeszcze w grudniu 2025 roku mamy zobaczyć pierwszy zwiastun filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Najprawdopodobniej w połowie miesiąca. Oficjalnie data premiery zapowiedzi nie została ogłoszona, ale jeśli się pojawi, być może utnie spekulacje i będziemy mieć pierwsze konkretne informacje.

Premiera w kinach w lipcu 2026 roku.