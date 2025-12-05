Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - trwają dokrętki. Na plan wraca kluczowa postać

Dokrętki, czyli dodatkowy czas zdjęciowy, to standard przy największych hollywoodzkich superprodukcjach, gdy twórcy zdają sobie sprawę, czego im brakuje lub co muszą poprawić. Tak też dzieje się z filmem Spider-Man: Całkiem nowy dzień.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Disney MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu Marvel/Sony
Reklama

Scooperzy, czyli osoby z zakulisową wiedzą, donoszą, że ruszają dokrętki do filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. MyTimeToShineHello twierdzi, że właśnie nakręcono najbardziej szaloną scenę w historii filmów o Pajączku, a Daniel Richtman donosi, że Sadie Sink ma kręcić sceny podczas tego okresu zdjęć, więc powrót aktorki na plan znów doleje oliwy do ognia spekulacji o tym, kogo tak naprawdę gra.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - dokrętki

Proces dokrętek jest standardem w Hollywood i określony czas jest z góry zakładany przy planowaniu całej produkcji, by wszystko można było zorganizować logistycznie bez problemów. Nie wiadomo, ile ten czas potrwa i czy będą jakieś zdjęcia w lokacjach. Niewątpliwie jednak jakiś wyciek może nastąpić.

Przypomnijmy, że według plotek jeszcze w grudniu 2025 roku mamy zobaczyć pierwszy zwiastun filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Najprawdopodobniej w połowie miesiąca. Oficjalnie data premiery zapowiedzi nie została ogłoszona, ale jeśli się pojawi, być może utnie spekulacje i będziemy mieć pierwsze konkretne informacje.

Premiera w kinach w lipcu 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Disney MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza (2026)
-

To może być „Titanic tego pokolenia”. Margot Robbie zdradza szczegóły swojego nowego filmu

2 Rock'Em Sock'Em Robots
-

Vin Diesel kręci film o robotach bokserach. Mattel stawia na kolejną markę

3 Power Rangers
-

Power Rangers powrócą! Twórcy serialu Percy Jackson potwierdzają: "Plotka jest prawdziwa"

4 Diablo 4: Sezon Boskiej Interwencji
-

Duże zmiany w Sezonie Boskiej Interwencji w Diablo 4. Bardziej wymagający wrogowie i powrót Azmodana

5 Pięć koszmarnych nocy 2
-

Koszmarne recenzje Pięciu koszmarnych nocy 2. To jeden z najgorszych sequeli w historii

6 Wonder Woman
-

Gal Gadot uczciła 12. rocznicę obsadzenia jej w roli Wonder Woman. Nagranie próbne z Benem Affleckiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV