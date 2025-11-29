Przeczytaj w weekend
The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

Kto wygrał 16. edycję programu The Voice of Poland?
Ania Szczudlińska
Tagi:  the voice of poland 
fot. TVP
Jesienią 2025 roku wystartowała 16. edycja programu The Voice of Poland. 29 listopada  na antenie TVP2 można było oglądać finałowy odcinek tego muzycznego show, w którym stało się jasne, kto według widzów zasłużył na tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. Przypomnijmy, że uczestnicy mogli liczyć na wsparcie swoich trenerów. Na fotelach w tej odsłonie muzycznego show zasiadali Tomson i Baron, Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret oraz Ania Karwan. Podczas Przesłuchań w ciemno wybrali oni najlepszych wokalistów, którzy trafili do kolejnego etapu programu, czyli Bitew. Po nich miały miejsce tak zwane Nokauty oraz odcinki na żywo, podczas których to widzowie decydowali, kto zasłużył na miejsce w finale. Do ostatniego etapu programu przeszło pięciu uczestników. Byli to:

  • Jan Piwowarczyk (drużyna Margaret) 
  • Łukasz Reks (drużyna Kuby Badacha)
  • Hanna Kuzimowicz (drużyna Michała Szpaka)
  • Mateusz Jagiełło (drużyna Tomsona i Barona)
  • Żaneta Chełminiak (drużyna Ani Karwan)

The Voice of Poland 16: tak wyglądał finał

Finałowy odcinek 16. edycji The Voice of Poland dostarczył widzom ogromnych wrażeń. W pierwszym etapie decydującego odcinka finaliści zaśpiewali wraz ze swoimi trenerami oraz wykonali piosenki dedykowane najbliższym. W drugim etapie zaprezentowali polskie utwory. Do trzeciego i zarazem ostatniego etapu finału trafiło dwoje najlepszych uczestników, którzy zaśpiewali swoje single. Poza uczestnikami na scenie nie zabrakło licznych gwiazd sceny muzycznej. Wystąpili m.in. Ania Iwanek (zwycięzca 15. edycji programu), Ralph Kamiński  oraz Nemo.

The Voice of Poland 16: kto wygrał program?

Decyzją widzów 16. edycję programu The Voice of Poland wygrał Jan Piwowarczyk. W nagrodę otrzymał tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 100 tysięcy złotych, kontrakt płytowy oraz statuetkę.

Oto które miejsca zajęli pozostali finaliści:

  • Żaneta Chełminiak (drużyna Ani Karwan) 5. miejsce
  • Łukasz Reks (drużyna Kuby Badacha) 4. miejsce
  • Mateusz Jagiełło (drużyna Tomsona i Barona) 3. miejsce 
  • Hanna Kuzimowicz (drużyna Michała Szpaka) 2. miejsce

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
Co o tym sądzisz?
