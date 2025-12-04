Reklama
Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

W 14. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła Bistro 2020 w Warszawie. Czy przeprowadziła tam udaną rewolucję?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
We wrześniu 2025 roku na TVN wystartował 31. sezon programu Kuchenne rewolucje. Najpopularniejsza restauratorka w Polsce kolejny raz wyrusza w podróż, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych wyjść z kryzysu. W finałowym 14. odcinku 31. sezonu Magda Gessler odwiedziła Bistro 2020 w Warszawie Czy przeprowadziła tam udaną rewolucję? 

Kuchenne rewolucje 31: Warszawa

W roku 2020 wybory w Białorusi zostały po raz kolejny sfałszowane. Olga i Vasil, przeciwnicy reżimu, musieli uciekać wtedy ze swojego kraju, żeby uniknąć więzienia. Zostawili tam dwie dobrze prosperujące restauracje i cały majątek. Po przybyciu do Polski postanowili ułożyć sobie życie na nowo i otworzyć Bistro 2020. Szybko przekonali się jednak, że nie jest to takie proste. Doświadczenie ze starego kraju okazało się nieprzydatne. Dlatego też właściciele poprosili o pomoc Magdę Gessler. Restauratorka postanowiła zrobić wszystko, aby odmienić los ich lokalu. Tradycyjnie wprowadziła zmiany zarówno w karcie dań, jak i we wnętrzu lokalu. Jego głównym motywem stały się konie nawiązujące do nowej nazwy.

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym Magda Gessler odwiedza Bistro 2020, można oglądać 4 grudnia 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek z Warszawy jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Restauracja Galop: Warszawa - dalsze losy

W trakcie wizyty Magdy Gessler Bistro 2020 zamieniło się w restaurację Galop. Lokal jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje więc na to, że właściciele w końcu odnieśli sukces.

Restauracja Galop: Warszawa - menu

Restauracja Galop to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. W menu nie brakuje dań podpisanych nazwiskiem Magdy Gessler. Wśród nich znalazły się między innymi kanapki z różnymi dodatkami, rosół grzybowy, wątróbka wyścigowa cielęca oraz szynka cielęca Dżokeja. Ceny dań zaczynają się od około 15 złotych i sięgają 230 złotych. Tyle trzeba zapłacić za dużą porcję symfonii cielęcej dla dwóch lub trzech osób.

Restauracja Galop: Warszawa - adres

Restauracja Galop znajduje się pod adresem Aleja wyścigowa 6 w Warszawie. Lokal jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00.

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Tagi:  magda gessler 
Co o tym sądzisz?
