Najwyżej oceniane horrory według krytyków. Te tytuły nie mają negatywnych recenzji

fot. materiały prasowe

Reklama

Krytycy i widzowie pokochali Together po premierze światowej. Według Rotten Tomatoes, czyli strony zbierającej recenzje zweryfikowanych krytyków filmowych, film ma 91% pozytywnych opinii. Nic więc dziwnego, że to już przełożyło się na sukces komercyjny tej produkcji! Nie jest to jednak jedyny horror, który w historii potrafił tak bardzo zachwycić.

Kino grozy ma to do siebie, że na przestrzeni dekad osiągało wybitny poziom. Choć stereotypowo może kojarzyć się z kiczowatymi straszakami, w których coś nagle wyskakuje na ekranie, bardziej mylny opis gatunku raczej nie istnieje. To często psychologiczna gra, atmosfera pełna napięcia i niepokoju oraz przerażające wydarzenia rozgrywające się na ekranie, które mogą śnić się widzom po nocach. Zwłaszcza w podgatunku body horrorów, do których należy wspomniany Together czy hitowa Substancja.

Najwyżej oceniane horrory według krytyków

Zobaczcie horrory, które w historii kina zebrały najlepsze oceny krytyków i według portalu Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków, nie mają żadnej negatywnej opinii. Kto wie? Nie wykluczamy, że Together będzie wysoko w takich rankingach. Nasza recenzja również jest pochlebna!