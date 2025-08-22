Najwyżej oceniane horrory według krytyków. Te tytuły nie mają negatywnych recenzji
Na polskich ekranach kin świetnie oceniany horror Together, więc z tej okazji prezentujemy Wam ranking filmów grozy również docenianych przez krytyków. Nowy film bezapelacyjnie będzie podbijał te rankingi po emisji kinowej i znajdzie się obok klasyków gatunku.
Krytycy i widzowie pokochali Together po premierze światowej. Według Rotten Tomatoes, czyli strony zbierającej recenzje zweryfikowanych krytyków filmowych, film ma 91% pozytywnych opinii. Nic więc dziwnego, że to już przełożyło się na sukces komercyjny tej produkcji! Nie jest to jednak jedyny horror, który w historii potrafił tak bardzo zachwycić.
Kino grozy ma to do siebie, że na przestrzeni dekad osiągało wybitny poziom. Choć stereotypowo może kojarzyć się z kiczowatymi straszakami, w których coś nagle wyskakuje na ekranie, bardziej mylny opis gatunku raczej nie istnieje. To często psychologiczna gra, atmosfera pełna napięcia i niepokoju oraz przerażające wydarzenia rozgrywające się na ekranie, które mogą śnić się widzom po nocach. Zwłaszcza w podgatunku body horrorów, do których należy wspomniany Together czy hitowa Substancja.
Najwyżej oceniane horrory według krytyków
Zobaczcie horrory, które w historii kina zebrały najlepsze oceny krytyków i według portalu Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków, nie mają żadnej negatywnej opinii. Kto wie? Nie wykluczamy, że Together będzie wysoko w takich rankingach. Nasza recenzja również jest pochlebna!
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
20
sie
Błękitny Zamek
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat