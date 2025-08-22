Prawie 100% w Rotten Tomatoes. Wiemy, kiedy świetnie oceniany serial Netflixa wróci z 2. sezonem

Fot. Netflix

Netflix oficjalnie ujawnił datę premiery 2. sezonu Tajnego Informatora. Serial ma powrócić na mały ekran już 20 listopada 2025 roku. Wraz z tym ogłoszeniem opublikowano również zdjęcia, promujące kontynuację. Możecie zobaczyć je poniżej.

Twórcą serialu jest Michael Schur. Tajny Informator powstał na podstawie powieści The Mole Agent autorstwa Maite Alberdi. Został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Głównym bohaterem jest wdowiec i były profesor inżynierii Charles Nieuwendyk, który postanawia zostać szpiegiem na zlecenie prywatnego detektywa. W ten sposób zaczyna śledztwo wśród emerytów i rencistów. Główną rolę gra Ted Danson. Oprócz niego w obsadzie są także Mary Elizabeht Ellis jako córka Charlesa, Lilah Richcreek Estrada jako prywatna detektywka i Stephanie Beatriz jako menadżerka domu spokojnej starości.

Warto dodać, że 1. sezon Tajnego Informatora zebrał świetne oceny. W chwili pisania tego artykułu ma aż 96% pozytywnych recenzji krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, co daje mu status Świeżego. Wśród widzów ten wynik jest niewiele niższy – 91%.

