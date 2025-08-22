placeholder
Kontynuacja jednego z najlepszych seriali animowanych Netflixa nadchodzi. Jest plakat

Niebieskooki samuraj od Netflixa to jeden z najlepiej ocenianych seriali animowanych na platformie. Netflix poinformował, iż 2. sezon wkroczył już oficjalnie w fazę produkcji. Uczczono to nowymi zdjęciami i plakatem zapowiadającym kolejną część historii.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Niebieskooki samuraj netflix zapowiedź
Mizu - Niebieskooki samuraj fot. Netflix
Niebieskooki samuraj to serial animowany Netflixa tylko dla dorosłych, który zadebiutował w 2023 roku z niemal perfekcyjnymi ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes pierwszy sezon otrzymał 97% pozytywnych opinii od krytyków i 93% od widowni. Chwalono przepiękną i dynamiczną animację, a także dojrzałą historię o zemście. 1. sezon zakończył się cliffhangerem - Mizu, główna bohaterka, kontynuuje drogę po ścieżce zemsty i w tym celu udaje się do Londynu, by zabić kolejne osoby, które zniszczyły jej życie w przeszłości.

Peacemaker: sezon 2, odcinki 1-5 - recenzja

Głównym przeciwnikiem 1. sezonu był Irlandczyk Abijah Fowler (Kenneth Branagh). Wydawało się, że również zginie pod ostrzem Mizu, ale bohaterka oszczędziła go, ponieważ ten jest jej nadal potrzebny, by wytropić pozostałe cele. Czy to oznacza, że bohaterka się nad nim ulituje? Michael Green, scenarzysta, wyklucza taką możliwość:

[Fowler] jest mapą prowadzącą do innych. Ma swoją rolę. [Mizu] nadal planuje go zabić, ale jednocześnie go potrzebuje.

Pobyt w Europie może też zmienić zdanie Mizu na temat mieszkańców tego kontynentu. W 1. sezonie byli oni demonizowani i pokazani jako zło wcielone, ale czy można tak uogólniać?

To będzie ciekawy element jej osobistej drogi - to jak Europejczycy na nią reagują. Co będzie myśleć o europejskiej kulturze, gdy już się w nią zanurzy? Czy wszyscy są takimi potworami za jakie ich uważa?

Podzielono się też pierwszymi zdjęciami, plakatem oraz zapowiedzią 2. sezonu, który wkracza w fazę produkcji:

Niebieskooki samuraj: sezon 2

arrow-left
Niebieskooki samuraj: sezon 2
fot. Netflix
arrow-right

