Kontynuacja jednego z najlepszych seriali animowanych Netflixa nadchodzi. Jest plakat
Niebieskooki samuraj od Netflixa to jeden z najlepiej ocenianych seriali animowanych na platformie. Netflix poinformował, iż 2. sezon wkroczył już oficjalnie w fazę produkcji. Uczczono to nowymi zdjęciami i plakatem zapowiadającym kolejną część historii.
Niebieskooki samuraj to serial animowany Netflixa tylko dla dorosłych, który zadebiutował w 2023 roku z niemal perfekcyjnymi ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes pierwszy sezon otrzymał 97% pozytywnych opinii od krytyków i 93% od widowni. Chwalono przepiękną i dynamiczną animację, a także dojrzałą historię o zemście. 1. sezon zakończył się cliffhangerem - Mizu, główna bohaterka, kontynuuje drogę po ścieżce zemsty i w tym celu udaje się do Londynu, by zabić kolejne osoby, które zniszczyły jej życie w przeszłości.
Peacemaker: sezon 2, odcinki 1-5 - recenzja
Głównym przeciwnikiem 1. sezonu był Irlandczyk Abijah Fowler (Kenneth Branagh). Wydawało się, że również zginie pod ostrzem Mizu, ale bohaterka oszczędziła go, ponieważ ten jest jej nadal potrzebny, by wytropić pozostałe cele. Czy to oznacza, że bohaterka się nad nim ulituje? Michael Green, scenarzysta, wyklucza taką możliwość:
Pobyt w Europie może też zmienić zdanie Mizu na temat mieszkańców tego kontynentu. W 1. sezonie byli oni demonizowani i pokazani jako zło wcielone, ale czy można tak uogólniać?
Podzielono się też pierwszymi zdjęciami, plakatem oraz zapowiedzią 2. sezonu, który wkracza w fazę produkcji:
Najlepsze seriale dla dorosłych Netflixa [TOP 11]
Źródło: netflix.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
20
sie
Błękitny Zamek
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat