Kontynuacja jednego z najlepszych seriali animowanych Netflixa nadchodzi. Jest plakat

Niebieskooki samuraj to serial animowany Netflixa tylko dla dorosłych, który zadebiutował w 2023 roku z niemal perfekcyjnymi ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes pierwszy sezon otrzymał 97% pozytywnych opinii od krytyków i 93% od widowni. Chwalono przepiękną i dynamiczną animację, a także dojrzałą historię o zemście. 1. sezon zakończył się cliffhangerem - Mizu, główna bohaterka, kontynuuje drogę po ścieżce zemsty i w tym celu udaje się do Londynu, by zabić kolejne osoby, które zniszczyły jej życie w przeszłości.

Głównym przeciwnikiem 1. sezonu był Irlandczyk Abijah Fowler (Kenneth Branagh). Wydawało się, że również zginie pod ostrzem Mizu, ale bohaterka oszczędziła go, ponieważ ten jest jej nadal potrzebny, by wytropić pozostałe cele. Czy to oznacza, że bohaterka się nad nim ulituje? Michael Green, scenarzysta, wyklucza taką możliwość:

[Fowler] jest mapą prowadzącą do innych. Ma swoją rolę. [Mizu] nadal planuje go zabić, ale jednocześnie go potrzebuje.

Pobyt w Europie może też zmienić zdanie Mizu na temat mieszkańców tego kontynentu. W 1. sezonie byli oni demonizowani i pokazani jako zło wcielone, ale czy można tak uogólniać?

To będzie ciekawy element jej osobistej drogi - to jak Europejczycy na nią reagują. Co będzie myśleć o europejskiej kulturze, gdy już się w nią zanurzy? Czy wszyscy są takimi potworami za jakie ich uważa?

Podzielono się też pierwszymi zdjęciami, plakatem oraz zapowiedzią 2. sezonu, który wkracza w fazę produkcji:

