Splinter Cell powraca. Pierwsza zapowiedź serialu animowanego - kto głosem Sama Fishera?

Niedawno Fallout od Prime Video otrzymał pierwszy zwiastun 2. sezonu, a teraz Netflix chwali się zapowiedzią nowego serialu animowanego dla dorosłych opartego na innej kultowej franczyzie. Chodzi o Splinter Cell: Deathwatch, w którym w roli głównej powróci Sam Fisher. Rozczarowującą informacją dla wielu fanów może być to, że głosu nie podłoży mu legendarny Michael Ironside. Zamiast niego będzie Liev Schreiber.

Oto pierwszy zwiastun serialu Splinter Cell: Deathwatch.

Premiera jest zaplanowana na 14 października 2025 roku.

Splinter Cell: Deathwatch – o czym jest serial?

Historia skupia się na Samie Fisherze, który pracuje dla tajnej jednostki rządu Stanów Zjednoczonych zwanej Fourth Echelon.

Serial animowany jest przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych. Za projekt odpowiadają Ubisoft Film & Television oraz studio odpowiedzialne za animację – Sun Creature and Fost. Reżyserami odcinków są Guillaume Dousse i Felicien Colmet-Daage. Derek Kolstad (seria John Wick) jest głównym scenarzystą. Producentami wykonawczymi są Kolstad, Hélène Juguet, Hugo Revon oraz Gérard Guillemot.

Przypomnijmy, że pierwszy Tom Clancy’s Splinter Cell został wydany w 2003 roku. Gra odniosła duży sukces i doczekała się kontynuacji oraz powiązanych z nią książek.

