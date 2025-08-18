Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

fot. NEXT FILM

Reklama

Wersow i Friz, a właściwie Karol Wiśniewski i Weronika Sowa, już od lat są jednymi z najpopularniejszych polskich influencerów i stanowią międzypokoleniowy symbol internetu. Założyciel EKIPY i jego partnerka w 2023 roku doczekali się córki o imieniu Maja. Początki ich związku nie były jednak łatwe, gdyż musieli wtedy mierzyć się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Mimo wszystko nie zniknęli z internetu i nagrali już setki lifestylowych filmów, które publikują na swoich kanałach na YouTubie.

Kilka tygodni temu Wersow i Friz bez wcześniejszej zapowiedzi postanowili zrobić sobie dłuższą przerwę od mediów społecznościowych. Wokół ich zniknięcia również pojawiło się wiele plotek, a niektórzy internauci byli przekonani, że para się rozstała. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Influencerzy wzięli ślub, który już niebawem będzie można obejrzeć w kinach.

Wersow i Friz opowiedzą swoją historię w filmie Miłość w czasach online

Friz i Wersow po raz pierwszy wpuścili kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Wszystko na potrzeby filmu Friz & Wersow. Miłość w czasach online, który będzie można oglądać w kinach od 3 października 2025 roku. Ta produkcja w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret „power couple”, historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.

Autorami zdjęć do filmu Wersow i Friza są Maciej Gruda i Mateusz Sawicki, producentami Laniakea Pictures i Cinema Craft. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM. Warto wpsomnieć, że reżyser produkcji - Krystian Kuczkowski - ma na swoim koncie dokumenty o Annie Przybylskiej czy sanah.

Zapowiedź filmu Friz & Wersow. Miłość w czasach online możecie zobaczyć poniżej: