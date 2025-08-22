Dante kontra Vergil. Pierwsza zapowiedź 2. sezonu Devil May Cry

fot. Netflix

Animowany Devil May Cry od Netflixa to kolejna adaptacja gier, która osiągnęła znakomity wynik oglądalności. Przedłużenie produkcji o kolejny sezon nastąpiło szybko, a dziś platforma opublikowała zapowiedź następnej serii. W niej dojdzie do pojedynku dwóch braci - głównego bohatera Dantego i Vergila.

Oto zapowiedź 2. sezonu Devil May Cry:

Premiera jest zaplanowana na 2026 rok.

Jaki wynik osiągnęło Devil May Cry?

W ciągu zaledwie pierwszych czterech dni dostępności, animowany serial zdobył 5,3 miliona wyświetleń. To wystarczyło, by zająć czwarte miejsce w tygodniowym zestawieniu za okres od 31 marca 2025 roku. Wyżej uplasowały się jedynie: Dojrzewanie (17,8 miliona wyświetleń), który obecnie jest prawdziwym globalnym fenomenem, Zaginione: Polowanie na zabójcę z Long Island (13 milionów wyświetleń) oraz pierwszy medyczny serial proceduralny Netflixa – Pulse (6,5 miliona wyświetleń).

Marka Devil May Cry ma na koncie pięć głównych gier, reboot, kolekcję HD i grę mobilną. Johnny Yong Bosch, który użyczał głosu postaci Nero w grach, w serialu podkłada głos Dantego.

