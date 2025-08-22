placeholder
Reklama
placeholder

Dante kontra Vergil. Pierwsza zapowiedź 2. sezonu Devil May Cry

Fani długo czekali na ten pojedynek. Netflix podzielił się zapowiedzią 2. sezonu Devil May Cry, w którym zobaczymy starcie Dante z Vergilem. Kiedy planowana jest premiera?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Devil May Cry 
netflix zwiastun
Devil May Cry: sezon 2 fot. Netflix
Reklama

Animowany Devil May Cry od Netflixa to kolejna adaptacja gier, która osiągnęła znakomity wynik oglądalności. Przedłużenie produkcji o kolejny sezon nastąpiło szybko, a dziś platforma opublikowała zapowiedź następnej serii. W niej dojdzie do pojedynku dwóch braci - głównego bohatera Dantego i Vergila. 

Splinter Cell powraca. Pierwsza zapowiedź serialu animowanego - kto głosem Sama Fishera?

Oto zapowiedź 2. sezonu Devil May Cry:

Premiera jest zaplanowana na 2026 rok.

Jaki wynik osiągnęło Devil May Cry?

W ciągu zaledwie pierwszych czterech dni dostępności, animowany serial zdobył 5,3 miliona wyświetleń. To wystarczyło, by zająć czwarte miejsce w tygodniowym zestawieniu za okres od 31 marca 2025 roku. Wyżej uplasowały się jedynie: Dojrzewanie (17,8 miliona wyświetleń), który obecnie jest prawdziwym globalnym fenomenem, Zaginione: Polowanie na zabójcę z Long Island (13 milionów wyświetleń) oraz pierwszy medyczny serial proceduralny Netflixa – Pulse (6,5 miliona wyświetleń).

Marka Devil May Cry ma na koncie pięć głównych gier, reboot, kolekcję HD i grę mobilną. Johnny Yong Bosch, który użyczał głosu postaci Nero w grach, w serialu podkłada głos Dantego. 

Najlepsze seriale animowane Netflixa dla dorosłych

Big Mouth

arrow-left
Big Mouth
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: YouTube (Netflix)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Devil May Cry 
netflix zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,4

2025
Devil May Cry
Oglądaj TERAZ Devil May Cry Przygodowy

Najnowsze

1 Knull w komiksie Venom #250
-

Venom ma nowego gospodarza. Nadchodzi wielkie starcie z Knullem

2 Forza Horizon 5
-
Plotka

Przeciek zdradza miejsce akcji gry Forza Horizon 6. Fani czekali na to od lat!

3 Dziwak 2
-

Najwyżej oceniane horrory według krytyków. Te tytuły nie mają negatywnych recenzji

4 Splinter Cell: Deathwatch
-

Splinter Cell powraca. Pierwsza zapowiedź serialu animowanego - kto głosem Sama Fishera?

5 Tajny Informator - 2. sezon
-

Prawie 100% w Rotten Tomatoes. Wiemy, kiedy świetnie oceniany serial Netflixa wróci z 2. sezonem

6 Mizu - Niebieskooki samuraj
-

Kontynuacja jednego z najlepszych seriali animowanych Netflixa nadchodzi. Jest plakat

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e161

Moda na sukces

s12e07

Okrutni jajcarze

s08e13

Ekipa z New Jersey

s58e22

s27e19

Big Brother (US)

s21e05

Misja Moda

s2025e165

Anderson Cooper 360

s2025e168

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kristen Wiig
Kristen Wiig

ur. 1973, kończy 52 lat

Ross Marquand
Ross Marquand

ur. 1981, kończy 44 lat

Jennifer Finnigan
Jennifer Finnigan

ur. 1979, kończy 46 lat

James Corden
James Corden

ur. 1978, kończy 47 lat

Barbara Kurdej-Szatan
Barbara Kurdej-Szatan

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

9

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV