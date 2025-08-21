Reklama
placeholder

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

Frank Caprio zmarł w wieku 88 lat. Był on uważany za  "najsympatyczniejszego sędziego na świecie"​. Widzowie uwielbiali go m.in. za to, że w prowadzonych przez siebie sprawach wykazywał się niezwykłą empatią wobec oskarżonych.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  frank caprio 
Sędzia Frank Caprio w sądzie fot. Wikimedia Commons: StephanieRPereira
Reklama

Sędzia Frank Caprio był dobrze znany widzom z amerykańskiego programu Caught in Providence. Funkcję sędziego Sądu Miejskiego w Providence pełnił przez prawie cztery dekady, a w 2023 roku przeszedł na emeryturę. W trakcie swojej kariery wielokrotnie udowodnił, że zasługuje na miano  "najsympatyczniejszego sędziego na świecie". W prowadzonych przez siebie sprawach kolegialnych czy tych dotyczących wykroczeń drogowych kierował się przede wszystkim ludzką historią, wykazując się zdrowym rozsądkiem i niezwykłą empatią wobec oskarżonych. 

Sędzia Frank Caprio nie żyje

Informacja o śmierci sędziego Franka Caprio obiegła media w środę 20 sierpnia 2025 roku. Tego dnia na jego profilu na Facebooku, który obserwuje ponad 3,4 miliona osób, pojawił się wpis informujący, że 88-latek przegrał walkę z rakiem trzustki. O diagnozie poinformował w swoich mediach społecznościowych w grudniu 2023 roku. W pożegnalnym wpisie można przeczytać:

Sędzia Frank Caprio odszedł spokojnie w wieku 88 lat po długiej i dzielnej walce z rakiem trzustki. Uwielbiany za swoje współczucie, pokorę i niezachwianą wiarę w dobroć ludzi, sędzia Caprio wpłynął na życie milionów osób poprzez swoją pracę w sądzie i poza nim. Jego ciepło, humor i życzliwość pozostawiły niezatarty ślad w sercach wszystkich, którzy go znali. Zostanie zapamiętany nie tylko jako szanowany sędzia, ale również jako oddany mąż, ojciec, dziadek, pradziadek i przyjaciel. Jego dziedzictwo przetrwa w niezliczonych aktach dobroci, do których zainspirował innych.

Na końcu wpisu pojawił się apel:

Na jego cześć, niech każdy z nas stara się wnieść nieco więcej współczucia do świata — tak jak on robił to każdego dnia.

Sędzia Frank Caprio poruszył internautów tą sprawą

Warto wspomnieć, że sędzia Frank Caprio był znany między innymi z niezwykle poruszającej sprawy 96-letniego Victora Colelly. Pojawił się on w jednym z odcinków programu sędziego Caprio i reprezentował sam siebie w sądzie po otrzymaniu mandatu za przekroczenie prędkości w strefie, w której znajdowała się szkoła. Sędzia Caprio natychmiast oddalił sprawę pana Colelli po tym, jak ten wyjaśnił mu, że nie jeździ szybko i zrobił wyjątek tylko po to, by zabrać swojego niepełnosprawnego 63-letniego syna, na badania krwi, ponieważ choruje na raka. Victor Collela zmarł pod koniec października 2024 roku w wieku 100 lat. W mediach społecznościowych programu Caught in Providence pojawiło się wtedy pożegnalne nagranie, które możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Facebook: Frank Caprio / Instagram: @caughtinprovidence

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  frank caprio 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Oficer i szpieg
-

Film Romana Polańskiego w kinie. Pracownicy się buntują

2 Burmistrz Kingstown (Mayor of Kingstown) - 4. sezon
-

Mayor of Kingstown - zwiastun 4. sezonu. Ten wróg zaskoczy widzów

3 Supergirl - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
-

DCU - plany na najbliższe lata. Dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial

4 Frankenstein Netflix
-

Nowe informacje o Frankensteinie Netflixa. Wielogdzinna charakteryzacja i porzucony pomysł na 2. film

5 Edward Zwick - oficjalny kadr z planu
-

Western powraca. Reżyser Ostatniego samuraja o bezlitosnym zabójcy

6 Fantastyczna Czwórka
-

Nowy James Bond? Gwiazda Top Gun: Maverick komentuje spekulacje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV