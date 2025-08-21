Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'
Frank Caprio zmarł w wieku 88 lat. Był on uważany za "najsympatyczniejszego sędziego na świecie". Widzowie uwielbiali go m.in. za to, że w prowadzonych przez siebie sprawach wykazywał się niezwykłą empatią wobec oskarżonych.
Sędzia Frank Caprio był dobrze znany widzom z amerykańskiego programu Caught in Providence. Funkcję sędziego Sądu Miejskiego w Providence pełnił przez prawie cztery dekady, a w 2023 roku przeszedł na emeryturę. W trakcie swojej kariery wielokrotnie udowodnił, że zasługuje na miano "najsympatyczniejszego sędziego na świecie". W prowadzonych przez siebie sprawach kolegialnych czy tych dotyczących wykroczeń drogowych kierował się przede wszystkim ludzką historią, wykazując się zdrowym rozsądkiem i niezwykłą empatią wobec oskarżonych.
Sędzia Frank Caprio nie żyje
Informacja o śmierci sędziego Franka Caprio obiegła media w środę 20 sierpnia 2025 roku. Tego dnia na jego profilu na Facebooku, który obserwuje ponad 3,4 miliona osób, pojawił się wpis informujący, że 88-latek przegrał walkę z rakiem trzustki. O diagnozie poinformował w swoich mediach społecznościowych w grudniu 2023 roku. W pożegnalnym wpisie można przeczytać:
Na końcu wpisu pojawił się apel:
Sędzia Frank Caprio poruszył internautów tą sprawą
Warto wspomnieć, że sędzia Frank Caprio był znany między innymi z niezwykle poruszającej sprawy 96-letniego Victora Colelly. Pojawił się on w jednym z odcinków programu sędziego Caprio i reprezentował sam siebie w sądzie po otrzymaniu mandatu za przekroczenie prędkości w strefie, w której znajdowała się szkoła. Sędzia Caprio natychmiast oddalił sprawę pana Colelli po tym, jak ten wyjaśnił mu, że nie jeździ szybko i zrobił wyjątek tylko po to, by zabrać swojego niepełnosprawnego 63-letniego syna, na badania krwi, ponieważ choruje na raka. Victor Collela zmarł pod koniec października 2024 roku w wieku 100 lat. W mediach społecznościowych programu Caught in Providence pojawiło się wtedy pożegnalne nagranie, które możecie zobaczyć poniżej:
