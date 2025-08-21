Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

fot. Wikimedia Commons: StephanieRPereira

Sędzia Frank Caprio był dobrze znany widzom z amerykańskiego programu Caught in Providence. Funkcję sędziego Sądu Miejskiego w Providence pełnił przez prawie cztery dekady, a w 2023 roku przeszedł na emeryturę. W trakcie swojej kariery wielokrotnie udowodnił, że zasługuje na miano "najsympatyczniejszego sędziego na świecie". W prowadzonych przez siebie sprawach kolegialnych czy tych dotyczących wykroczeń drogowych kierował się przede wszystkim ludzką historią, wykazując się zdrowym rozsądkiem i niezwykłą empatią wobec oskarżonych.

Sędzia Frank Caprio nie żyje

Informacja o śmierci sędziego Franka Caprio obiegła media w środę 20 sierpnia 2025 roku. Tego dnia na jego profilu na Facebooku, który obserwuje ponad 3,4 miliona osób, pojawił się wpis informujący, że 88-latek przegrał walkę z rakiem trzustki. O diagnozie poinformował w swoich mediach społecznościowych w grudniu 2023 roku. W pożegnalnym wpisie można przeczytać:

Sędzia Frank Caprio odszedł spokojnie w wieku 88 lat po długiej i dzielnej walce z rakiem trzustki. Uwielbiany za swoje współczucie, pokorę i niezachwianą wiarę w dobroć ludzi, sędzia Caprio wpłynął na życie milionów osób poprzez swoją pracę w sądzie i poza nim. Jego ciepło, humor i życzliwość pozostawiły niezatarty ślad w sercach wszystkich, którzy go znali. Zostanie zapamiętany nie tylko jako szanowany sędzia, ale również jako oddany mąż, ojciec, dziadek, pradziadek i przyjaciel. Jego dziedzictwo przetrwa w niezliczonych aktach dobroci, do których zainspirował innych.

Na końcu wpisu pojawił się apel:

Na jego cześć, niech każdy z nas stara się wnieść nieco więcej współczucia do świata — tak jak on robił to każdego dnia.

Sędzia Frank Caprio poruszył internautów tą sprawą

Warto wspomnieć, że sędzia Frank Caprio był znany między innymi z niezwykle poruszającej sprawy 96-letniego Victora Colelly. Pojawił się on w jednym z odcinków programu sędziego Caprio i reprezentował sam siebie w sądzie po otrzymaniu mandatu za przekroczenie prędkości w strefie, w której znajdowała się szkoła. Sędzia Caprio natychmiast oddalił sprawę pana Colelli po tym, jak ten wyjaśnił mu, że nie jeździ szybko i zrobił wyjątek tylko po to, by zabrać swojego niepełnosprawnego 63-letniego syna, na badania krwi, ponieważ choruje na raka. Victor Collela zmarł pod koniec października 2024 roku w wieku 100 lat. W mediach społecznościowych programu Caught in Providence pojawiło się wtedy pożegnalne nagranie, które możecie zobaczyć poniżej: