Przeciek zdradza miejsce akcji gry Forza Horizon 6. Fani czekali na to od lat!
Fani serii Forza Horizon od dawna czekali na przeniesienie akcji do Japonii. Wygląda na to, że nowa odsłona cyklu spełni ich marzenia.
Seria Forza Horizon jak dotąd zabrała graczy do Stanów Zjednoczonych, Francji i Włoch, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Meksyku. Teraz do sieci trafiła interesująca informacja, która może sugerować, dokąd udamy się w kolejnej, wciąż nieujawnionej odsłonie. Wygląda na to, że marzenia graczy się spełnią i miejscem akcji szóstej części będzie Japonia.
Na profilu australijskiej firmy Cult & Classic pojawił się (już usunięty) post, w którym wspomniano o wizycie członka zespołu pracującego nad serią Forza Horizon. Miał on zająć się fotografowaniem samochodów typu Kei na potrzeby nadchodzącej gry. Warto wyjaśnić, że tak zwane "Kei cars" to niewielkie pojazdy – najmniejsze, jakie dopuszczone są do ruchu po autostradach – kojarzone przede wszystkim z Japonią.
Forza Horizon 6 nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, ale wydaje się to jedynie kwestią czasu. Poprzednia odsłona, która zadebiutowała w 2021 roku, okazała się ogromnym sukcesem. Była to największa premiera w historii Xboxa i w ciągu zaledwie tygodnia przyciągnęła aż 10 milionów graczy.
Źródło: videogameschronicle.com
