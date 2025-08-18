Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

fot. materiały prasowe TVP

Klan to najdłużej emitowana polska telenowela. Widzowie nieprzerwanie od 1997 roku mogą śledzić losy rodziny Lubiczów. Pierwszy odcinek serialu miał swoją premierę na antenie TVP1 22 września 1997 roku. Do tej pory wyemitowano 4542 epizody. Nie ma się więc co dziwić, że scenarzyści produkcji robią, co mogą, aby utrzymać zainteresowanie widzów. Niektóre z ich pomysłów są jednak bardzo zaskakujące, ale na pewno przykuwają uwagę. Przypomnijmy, że jakiś czas temu jedna z głównych postaci, Elżbieta Chojnicka (w tej roli Barbara Bursztynowicz), poinformowała najbliższych o tym, że w towarzystwie koleżanki ze studiów wyruszy na kilkumiesięczną pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Po dotarciu na miejsce farmaceutka zdecydowała się jednak nie wracać do domu. Dzięki spotkanym na szlaku pielgrzymkowym wolontariuszom, którzy pomagają uchodźcom w obozach przejściowych w Europie Południowej, odnalazła swój nowy życiowy cel i teraz sama niesie pomoc. Przypomnijmy, że jej wątek potoczył się tak, gdyż aktorka po 27 latach zdecydowała się odejść z produkcji. Dla wiernych fanów serialu mamy jednak dobrą wiadomość - data premiery kolejnego sezonu jest już znana.

Klan: 29. sezon serialu w emisji od września

Ostatni odcinek telenoweli Klan przed tegoroczną przerwą wakacyjną został wyemitowany 9 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że widzowie przez ponad 2 miesiące musieli czekać na premierowe epizody serialu. Jego 29. sezon rozpocznie się w poniedziałek 1 września 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku na antenie TVP1 o 18:10. Z pewnością nie zabraknie w nich emocji, a rodzina Lubiczów będzie musiała mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, które przyniesie im życie.