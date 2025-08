Hotel Paradise z nowymi zasadami. Jest data premiery

fot. materiały prasowe

W poniedziałek 1 września 2025 roku na kanale TVN7, na platformie HBO Max oraz w Playerze wystartuje 11. edycja programu Hotel Paradise. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00. Wystąpią w nich zupełnie nowi single i singielki, którzy będą poszukiwać wielkiej miłości na rajskiej wyspie. Będzie to ostatnia edycja programu zrealizowana na Filipinach, a w roli prowadzącej widzowie ponownie zobaczą Edytę Zając. Wiadomo też, że w nadchodzącej edycji Hotelu Paradise nie zabraknie licznych zmian w formule.

Nowe zasady w 11. edycji Hotelu Paradise

W 11. edycji Hotelu Paradise zadebiutuje Złote Jabłko. Producenci programu przekazali, że:

Gdy zawita do hotelu, wszystko, co wydawało się stabilne, może runąć w jednej chwili. Mieszkańcy willi staną przed trudnym wyborem: pozostać przy tym, co znane i bezpieczne, czy zaryzykować kuszący skok w nieznane? Każda decyzja – zarówno ostrożna, jak i odważna – może prowadzić do zwycięstwa albo bolesnej porażki.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek. W najnowszej edycji randkowego show pojawią się też Ruchome Rajskie Rozdania, które producenci zapowiedzieli następująco:

Uczestnicy będą musieli funkcjonować w ciągłej gotowości. Koniec z bezpiecznymi schematami i przewidywalnymi strategiami – nawet spokojny poranek może przynieść decyzję, która zaważy o ich dalszym losie

Ponadto, 11. edycja Hotelu Paradise będzie pierwszą, w której będzie można nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć lektora programu, czyli Bartosza Łabęckiego. Producenci zapowiedzieli, że ten ''stanie twarzą w twarz z mieszkańcami willi''.