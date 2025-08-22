placeholder
BioShock 4 rodzi się w bólach. Zwolnienia w studio Cloud Chamber

Projekt, nad którym prace trwają od ponad dekady, przechodzi przez prawdziwe piekło. Doniesienia Jasona Schreiera z Bloomberg​a wskazują na opóźnienie premiery gry BioShock 4.
Michał Czubak
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
BioShock fot. 2K Games
Jason Schreier z Bloomberga informuje, że w studiu Cloud Chamber – odpowiedzialnym za rozwój BioShock 4 – miała miejsce drastyczna redukcja zatrudnienia. Zwolnionych zostało ponad 80 osób, co stanowi blisko jedną trzecią całego zespołu deweloperskiego. Potwierdzeniem tych kłopotów jest oficjalna komunikacja ze strony wydawcy, firmy 2K Games. Jej prezes, David Ismailer, w mailu do pracowników poinformował nie tylko o zwolnieniach, ale także o przesunięciu planowanej premiery tytułu.

Według najnowszych doniesień, na premierę BioShock 4 nie mamy co liczyć w 2026 roku. Ismailer przyznał, że pomimo „ekscytującej podstawy projektu”, zapadła decyzja o „przerobieniu kluczowych aspektów gry”.

Podjęliśmy decyzję, wraz z liderami studia, o przerobieniu pewnych kluczowych aspektów tej gry z serii BioShock, a w związku z tym zmniejszamy wielkość zespołu deweloperskiego, aby skupić się na tych elementach i dać więcej czasu na rozwój gry – napisał prezes 2K.

Źródło: Bloomberg

Michał Czubak
