BioShock 4 rodzi się w bólach. Zwolnienia w studio Cloud Chamber
Projekt, nad którym prace trwają od ponad dekady, przechodzi przez prawdziwe piekło. Doniesienia Jasona Schreiera z Bloomberga wskazują na opóźnienie premiery gry BioShock 4.
Jason Schreier z Bloomberga informuje, że w studiu Cloud Chamber – odpowiedzialnym za rozwój BioShock 4 – miała miejsce drastyczna redukcja zatrudnienia. Zwolnionych zostało ponad 80 osób, co stanowi blisko jedną trzecią całego zespołu deweloperskiego. Potwierdzeniem tych kłopotów jest oficjalna komunikacja ze strony wydawcy, firmy 2K Games. Jej prezes, David Ismailer, w mailu do pracowników poinformował nie tylko o zwolnieniach, ale także o przesunięciu planowanej premiery tytułu.
Według najnowszych doniesień, na premierę BioShock 4 nie mamy co liczyć w 2026 roku. Ismailer przyznał, że pomimo „ekscytującej podstawy projektu”, zapadła decyzja o „przerobieniu kluczowych aspektów gry”.
Źródło: Bloomberg
