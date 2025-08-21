placeholder
Smartfony Google Pixel 10, smartwatch Pixel Watch 4 i słuchawki Pixel Buds 2a – premiery z Made by Google 2025 wkrótce w Polsce

W centrum uwagi znalazły się smartfony Pixel 10, nowy smartwatch Pixel Watch 4 oraz słuchawki Pixel Buds 2a – wszystkie napędzane nowym układem Tensor G5 i funkcjami sztucznej inteligencji, które mają zmienić sposób, w jaki korzystamy z mobilnej technologii.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Google Pixel 10 fot. Google
Wczoraj, 20 sierpnia 2025 roku, Google oficjalnie zaprezentowało swoją najnowszą generację urządzeń podczas wydarzenia "Made by Google 2025", które poprowadził Jimmy Fallon. Nowa seria obejmuje smartfony Pixel 10, smartwatch Pixel Watch 4 oraz słuchawki Pixel Buds 2a, wszystkie wyposażone w zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji. Przedsprzedaż wszystkich urządzeń już się rozpoczęła.

fot. Google

Pixel 10 – w końcu w Polsce i taniej niż poprzednik

To pierwszy raz, kiedy Google wprowadza niemal pełną serię Pixel do Polski w dniu światowej premiery. Smartfony będą dostępne w sklepach od 28 sierpnia. Co ważne – ceny są niższe o 100 zł w porównaniu z poprzednią generacją, a wszystkie modele mają 7 lat wsparcia aktualizacjami. Podstawowy Pixel 10 kosztuje od 3949 zł, a wersje Pro i Pro XL startują odpowiednio od 4849 zł i 5699 zł. Najdroższy wariant z 1 TB pamięci w Pixel 10 Pro XL wyceniono na 7399 zł. Niestety, składany model Pixel Pro Fold ponownie nie trafi na nasz rynek, a szkoda, bo tym razem spełnia on normę IP68, co jest rzadkością w składanych smartfonach.

nullfot. Google

Pixel 10 to nie tylko poprawiona specyfikacja – to pierwszy podstawowy model z teleobiektywem 5x i Super Res Zoomem do 20x, który dotąd był zarezerwowany dla droższych wersji. Do tego 6,3-calowy ekran OLED o jasności 3000 nitów, nowy interfejs Material 3 Expressive z rozbudowaną personalizacją i obsługa Pixelsnap, czyli systemu magnetycznego mocowania akcesoriów kompatybilnego z MagSafe.

nullfot. Google

Wersje Pro i Pro XL wnoszą więcej mocy i funkcji dla wymagających: profesjonalny zoom do 100x oparty na generatywnej AI, nawet 16 GB RAM, Wi-Fi 7, UWB i wbudowany termometr. Kupujący modele Pro dostają też w gratisie roczną subskrypcję Google AI Pro, wartą ponad 1000 zł.

Google Pixel 10

Google Pixel 10
fot. Google
Tensor G5 – najmocniejszy układ w historii Pixeli

Nowe smartfony napędza procesor Tensor G5, pierwszy chip Google wykonany w technologii 3 nm. Oferuje o 34% wyższą wydajność CPU i aż 60% więcej mocy dla zadań AI niż poprzednia generacja. To fundament nowych funkcji fotograficznych, tłumaczeń w czasie rzeczywistym czy zaawansowanego rozpoznawania obrazu.

Pixel Watch 4 – naprawialny i jaśniejszy 

Nowy smartwatch od Google wygląda znajomo, ale pod szkiełkiem kryje się sporo zmian. Pixel Watch 4 ma pierwszy w swoim rodzaju wypukły wyświetlacz Actua 360 z jasnością aż 3000 nitów – to dwukrotnie więcej niż w poprzedniku. Ekran jest większy o 10%, a ramki cieńsze o 16%.

null

To także pierwszy naprawialny Pixel Watch – z wymienną baterią i wyświetlaczem. Google obiecuje też lepszą wytrzymałość, szybsze ładowanie (50% w 15 minut) i dłuższy czas pracy – do 40 godzin w większym wariancie 45 mm. Co więcej, zegarek wprowadza pierwszą na świecie satelitarną komunikację alarmową w smartwatchu oraz integrację z Gemini. Funkcja „Unieś i mów” pozwoli wywołać AI jednym gestem, a osobisty trener zdrowia oparty na Gemini ruszy w Polsce w październiku.

null

Pixel Watch 4 utrzyma ceny na poziomie poprzednika, czyli 1699 zł za kopertę o średnicy 41 mm i 1949 zł za 45mm.

Premiera 9 października 2025, przedsprzedaż już się rozpoczęła.

Pixel Buds 2a – pierwsza seria A z ANC

Google nie zapomniało o fanach muzyki. Pixel Buds 2a kosztują 649 zł i są pierwszymi słuchawkami z serii A wyposażonymi w aktywne tłumienie hałasu. Nowy układ Tensor A1 wprowadza technologię Silent Seal 1.5, która dostosowuje redukcję szumów do otoczenia. Do tego dochodzi wymienna bateria w etui (pierwsza w historii Pixel Buds), odporność IP54 i wsparcie dla Gemini, który umożliwia obsługę komend głosowych i inteligentnych funkcji bez wyciągania telefonu.

nullfot. Google

Premiera słuchawek, podobnie jak smartwatcha, odbędzie się 9 października 2025 r., a przedsprzedaż już ruszyła.

Eekosystem Pixel w Polsce – wreszcie (niemal) kompletny

Google wprowadza do Polski pełny ekosystem AI – smartfony, zegarek i słuchawki, wszystkie z obsługą sztucznej inteligencji Gemini i 7-letnim wsparciem aktualizacji. Wszystkie telefony dostępne są w przedsprzedaży od 20 sierpnia w: Google Store, Media Expert oraz u operatorów T-Mobile i Play. To największa ofensywa Pixeli w historii i kolejny ważny krok, by marka stała się realną siłą także w Polsce.

nullfot. Google

Źródło: Opracowanie własne/Informacja prasowa Google

