Najbardziej niezwykły film biograficzny już w Prime Video. Drugiego takiego nie ma

Filmów biograficznych o sławnych postaciach powiązanych ze światem muzyki było wiele na przestrzeni ostatnich lat, ale to właśnie Better Man: Niesamowity Robbie Williams podszedł w wyjątkowy sposób do przedstawienia życiorysu tego artysty. Produkcja otrzymała fantastyczne oceny od krytyków i publiczności w serwisie Rotten Tomatoes - kolejno 89% i 90%. Niestety sam film nie przyciągnął widzów przed wielki ekran i był katastrofą pod kątem ekonomicznym. Tylko 22.5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 110 mln.

Nie zmienia to faktu, iż warto się z tą produkcją zapoznać. W jakim innym filmie ujrzycie losy prawdziwego muzyka, ale w małpiej postaci? Film Better Man: Niesamowity Robbie Williams jest od dziś dostępny w abonamencie Prime Video.

Better Man: Niesamowity Robbie Williams - opis filmu

Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams.

