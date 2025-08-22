placeholder
Reklama
placeholder

Najbardziej niezwykły film biograficzny już w Prime Video. Drugiego takiego nie ma

W serwisie Prime Video w ramach abonamentu pojawił się film Better Man: Niesamowity Robbie Williams​. Co trzeba o nim wiedzieć i czy warto obejrzeć?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Prime video 
VOD Better Man: Niesamowity Robbie Williams streaming
Better Man materiały promocyjne
Reklama

Filmów biograficznych o sławnych postaciach powiązanych ze światem muzyki było wiele na przestrzeni ostatnich lat, ale to właśnie Better Man: Niesamowity Robbie Williams podszedł w wyjątkowy sposób do przedstawienia życiorysu tego artysty. Produkcja otrzymała fantastyczne oceny od krytyków i publiczności w serwisie Rotten Tomatoes - kolejno 89% i 90%. Niestety sam film nie przyciągnął widzów przed wielki ekran i był katastrofą pod kątem ekonomicznym. Tylko 22.5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 110 mln.

Materialiści dostępni online. Premiera w abonamencie już niedługo - gdzie obejrzeć?

Nie zmienia to faktu, iż warto się z tą produkcją zapoznać. W jakim innym filmie ujrzycie losy prawdziwego muzyka, ale w małpiej postaci? Film Better Man: Niesamowity Robbie Williams jest od dziś dostępny w abonamencie Prime Video.

Better Man: Niesamowity Robbie Williams - opis filmu

Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams.

Najlepsze biograficzne filmy muzyczne - ranking

arrow-left fot. Twentieth Century Fox arrow-right

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Prime video 
VOD Better Man: Niesamowity Robbie Williams streaming
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,5

2025
Better Man: Niesamowity Robbie Williams
Oglądaj TERAZ Better Man: Niesamowity Robbie Williams Biografia

Najnowsze

1 1. Wciąż tu jestem – 8,2 (97%)
-

Film z Oscarem na koncie już dostępny w streamingu. Gdzie można go obejrzeć w abonamencie?

2 Google Pixel 10
-

Smartfony Google Pixel 10, smartwatch Pixel Watch 4 i słuchawki Pixel Buds 2a – premiery z Made by Google 2025 wkrótce w Polsce

3 Futurama
-

Klasyczna animacja z kolejną porcją odcinków. Zwiastun 13. sezonu Futuramy

4 Arco
-

Podróże w czasie i roboty. Zwiastun animacji Arco

5 Anemone
-

Daniel Day-Lewis wraca na ekran po 8 latach. Zobacz zwiastun Anemone

6 Inwazja - 3. sezon
-

Czy Inwazja doczeka się 4. sezonu? Nadzieje twórcy na przyszłość

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e161

Moda na sukces

s12e07

Okrutni jajcarze

s08e13

Ekipa z New Jersey

s58e22

s27e19

Big Brother (US)

s21e05

Misja Moda

s2025e165

Anderson Cooper 360

s2025e168

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kristen Wiig
Kristen Wiig

ur. 1973, kończy 52 lat

Ross Marquand
Ross Marquand

ur. 1981, kończy 44 lat

Jennifer Finnigan
Jennifer Finnigan

ur. 1979, kończy 46 lat

James Corden
James Corden

ur. 1978, kończy 47 lat

Barbara Kurdej-Szatan
Barbara Kurdej-Szatan

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

10

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV