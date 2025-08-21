Klasyczna animacja z kolejną porcją odcinków. Zwiastun 13. sezonu Futuramy
Kultowa animacja Matta Groeninga Futurama wraca w 13. sezonie na Hulu, startując 15 września z dziesięcioma odcinkami pełnymi akcji i absurdalnego humoru.
Pojawił się zwiastun 13. sezonu komediowej animacji Futurama. Tym razem serial ma być jeszcze bardziej szalony. Jak podaje opis: Bender wymyka się spod kontroli! Wulkan zaraz wybuchnie! Fry staje twarzą w twarz z rywalem do serca Leeli! A doktor Zoidberg wznosi się do nieba?! Emocje mogą okazać się zbyt wielkie!
Futurama - zwiastun 13. sezonu
Animowany sitcom, stworzony przez twórcę Simpsonów Matta Groeninga, rozgrywa się w XXXI wieku w Nowym Nowym Jorku – futurystycznym mieście zbudowanym na ruinach współczesnego Nowego Jorku. Opowiada o Philipie J. Fry'u, dostawcy pizzy, który w roku 2000 zostaje zamrożony w komorze kriogenicznej i budzi się 1000 lat później, tuż przed rokiem 3000. Szybko zaprzyjaźnia się z Leelą, jednooką mutantką z kanałów; Benderem, ordynarnym robotem palącym cygara; Profesorem Farnsworthem, szalonym naukowcem i potomkiem Fry’a; Conradem, jamajskim księgowym; doktorem Zoidbergiem, lekarzem przypominającym homara z rasy Decapodian; oraz Amy Wong, roztrzepaną studentką astrofizyki.
Futurama powróciła w lipcu 2023 roku na Hulu z drugą odsłoną swojego wznowienia po 10-letniej przerwie. Serial miał premierę na antenie Foxa w 1999 roku, a po sześcioletniej przerwie powrócił z 5. sezonem na Comedy Central. Po pięciu sezonach na tej stacji produkcja spędziła kolejne 10 lat w „kriogenicznej komorze”, by ostatecznie odżyć na Hulu. Sezon 13 to już trzecia odsłona animowanego sitcomu na tej platformie.
