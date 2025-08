Top of the Top w Sopocie 2025: artyści, prowadzący, szczegóły emisji festiwalu

fot. Materiały prasowe TVN

Reklama

Top of the Top Sopot Festival 2025 odbędzie się w dniach od 19 do 21 sierpnia. Będzie to już ósma edycja tej muzycznej imprezy. Każdy z koncertów widzowie będą mogli obejrzeć na antenie TVN. Kto wystąpi na scenie, jak będą wyglądać poszczególne dni?

Top of the Top Sopot Festival 2025 - kto wystąpi 18 sierpnia?

Pierwszy wieczór upłynie pod hasłem Gorączka Sopockiej Nocy. Będzie to okazja do powrotu wspomnieniami do najlepszych dekad muzyki, ale też do celebracji wielkiej tradycji, którą niesie ze sobą legenda Opery Leśnej. Poniedziałek będzie więc wspaniałym świętem nie tylko polskiej… ale też międzynarodowej historii artystycznej. Tego dnia wystąpią: Katrina (ex-Katrina & the Waves), Helena Vondrackova, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Agnieszka Chylińska, Blue Café, T.Love, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, Andrzej Rybiński, Izabela Trojanowska, Margaret, Małgorzata Ostrowska, De Mono, Mery Spolsky, BeMy, Anna Rusowicz, Reni Jusis, Natasza, Kaeyra, Nita oraz Marcin Maciejczak.

Wydarzenie poprowadzą Dorota Wellman, Marcin Prokop i Aleksandra Rogowska.

Top of the Top Sopot Festival 2025 - kto wystąpi 19 sierpnia?

Drugiego dnia, podczas koncertu Otwarta scena publiczność i widzowie będą mogli spotkać się z niezwykle szerokim gatunkowo wachlarzem polskiej muzyki. Tego wieczoru tradycyjnie też przyznany zostanie Bursztynowy Słowik, czyli najbardziej prestiżowa statuetka polskiego przemysłu muzycznego. Nominowanymi w tym roku są: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas i Carla Fernandes. Ponadto na scenie pojawią się autorka wielkiego międzynarodowego hitu No Roots Alice Merton, znany z Eurowizji Frans, ale też Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Oddział Zamknięty, projekt Babie Lato, Titus, Julia Żugaj, Zalia, Margaret, Feel i Oskar Cyms.

Koncert poprowadzą Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski i Olivier Janiak.

Top of the Top Sopot Festival 2025 - kto wystąpi 20 sierpnia?

Trzeci dzień to – zgodnie z najnowszą historią festiwalu – niespodzianka dla widzów TVN – tym razem pod szyldem Słowa mają moc. Na scenie nie zabraknie nie tylko najbardziej znanych krajowych wokalistów, ale też prowadzących znanych widzom z najlepszych produkcji. Tego wieczoru wystąpią Kult, Enej, Natalia Szroeder, Ralph Kaminski, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Patrycja Markowska, LemON, Golden Life, Grubson, Raz Dwa Trzy, Grzegorz Kupczyk (ex-TURBO) z zespołem NZB, Emo oraz Wiktoria Kida & Księga Żywiołów.

Gospodarzami wieczoru będą Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan i Jan Pirowski.

Top of the Top Sopot Festival 2025 - kto wystąpi 21 sierpnia?

Całość zamknie podzielony na dwie części czwartkowy koncert. Pierwszej z nich przyświecać będzie hasło Orkiestra Mistrzom. To właśnie wtedy na deskach sopockiego amfiteatru pojawią się legendy krajowej sceny z wielkimi opowieściami muzycznymi. Będzie to wieczór pełen emocji, refleksji i inspiracji, dedykowany niezwykłej twórczości naszych mistrzów piosenki, którym towarzyszyć będą najbliżsi ich sercom artyści. Wśród występujących w tej części wieczoru pojawią się Kayah, Krzysztof Cugowski, Ewa Bem, Stanisław Soyka, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, Krystyna Prońko, Renata Przemyk oraz Kasia Sienkiewicz, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Igor Herbut, Natalia Nykiel, Marika, Natalia Grosiak, Anna Rusowicz oraz Wiktor Waligóra.

Druga część widowiska poświęcona zostanie hip-hopowi. Po wielkim sukcesie zeszłorocznego show, podczas którego zaprezentowały się widzom legendarne polskie składy rapowe, teraz czas przyjdzie na kolejne pokolenia muzyków spod tego gatunku, którzy zgromadzonej w Operze Leśnej i przed ekranami publiczności przedstawią dokonania dalszej ewolucji rodzimego hip-hopu. Ta część koncertu nosić będzie tytuł RapOrkiestra – legendy polskiego hip hopu vol.2, a na scenę wkroczą wówczas Ten Typ Mes, Liroy, Numer Raz, Eldo oraz JWP/BC.

Koncerty poprowadzą Sandra Hajduk-Popińska, Paulina Krupińska, Maciej Dowbor i Mateusz Hładki.

Top of the Top Sopot Festival 2025 - gdzie oglądać?

Wszystkie koncerty Top of the Top Sopot Festival 2025 będą emitowane na żywo na antenie stacji TVN. Transmisja rozpoczynać się będzie o 19:30.