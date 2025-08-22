Film z Oscarem na koncie już dostępny w streamingu. Gdzie można go obejrzeć w abonamencie?

fot. VideoFilmes // RT Features // MACT Productions

Film Wciąż tu jestem w reżyserii Waltera Sallesa był jednym z mocniejszych kandydatów tegorocznego rozdania prestiżowych Oscarów. Produkcja zdobyła łącznie trzy nominacje i wygrała w jednej z kategorii - Najlepszego filmu międzynarodowego. Nominowany był też do Najlepszego filmu oraz Najlepszej aktorki pierwszoplanowej - Fernanda Torres.

Wokół produkcji pojawiły się też kontrowersje, o których możecie sobie przypomnieć poniżej:

Film cieszy się niemal idealnymi ocenami w serwisie Rotten Tomatoes. Posiada wynik 97% pozytywnych opinii zarówno od krytyków, jak i publiczności.

Wciąż tu jestem jest już dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu HBO Max.

Wciąż tu jestem - co wiadomo o filmie?

Wciąż tu jestem to film w reżyserii Waltera Sallesa na podstawie scenariusza Murilo Hausera i Heitora Loregi, opartego na wspomnieniach Marcelo Rubensa Paivy. Akcja filmu ma miejsce w Rio de Janeiro na początku lat 70-tych podczas dyktatury wojskowej.