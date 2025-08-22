Film z Oscarem na koncie już dostępny w streamingu. Gdzie można go obejrzeć w abonamencie?
Film Wciąż tu jestem został nominowany do Oscarów w trzech kategoriach i w jednej z nich pokonał pozostałych kandydatów. Teraz pojawi się w ofercie abonamentowej jednej z najpopularniejszych platform streamingowych. Której?
Film Wciąż tu jestem w reżyserii Waltera Sallesa był jednym z mocniejszych kandydatów tegorocznego rozdania prestiżowych Oscarów. Produkcja zdobyła łącznie trzy nominacje i wygrała w jednej z kategorii - Najlepszego filmu międzynarodowego. Nominowany był też do Najlepszego filmu oraz Najlepszej aktorki pierwszoplanowej - Fernanda Torres.
Wokół produkcji pojawiły się też kontrowersje, o których możecie sobie przypomnieć poniżej:
Konflikt dwóch nominowanych do Oscara aktorek. Czy Emilia Perez jest obiektem kampanii nienawiści?
Film cieszy się niemal idealnymi ocenami w serwisie Rotten Tomatoes. Posiada wynik 97% pozytywnych opinii zarówno od krytyków, jak i publiczności.
Wciąż tu jestem jest już dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu HBO Max.
Quentin Tarantino wskazał "arcydzieło" wśród swoich filmów. Jeszcze inny jest jego "ulubionym"
Wciąż tu jestem - co wiadomo o filmie?
Wciąż tu jestem to film w reżyserii Waltera Sallesa na podstawie scenariusza Murilo Hausera i Heitora Loregi, opartego na wspomnieniach Marcelo Rubensa Paivy. Akcja filmu ma miejsce w Rio de Janeiro na początku lat 70-tych podczas dyktatury wojskowej.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat