Elden Ring na Nintendo Switch 2 z poważnymi problemami? Niepokojące doniesienia z targów Gamescom

Elden Ring: Tarnished Edition podobno dobrze prezentuje się na Switchu 2, ale płynność rozgrywki rozczarowuje. Zobaczcie, co o grze powiedział jeden z dziennikarzy obecnych na targach Gamescom 2025.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Nintendo Switch 2 
elden ring: tarnished edition Elden Ring
Elden Ring: Tarnished Edition fot. Bandai Namco
Jeszcze w tym roku Elden Ring ma trafić na Nintendo Switch 2 w wydaniu z podtytułem Tarnished Edition. Jak na razie doczekało się ono zaledwie jednego zwiastuna, ale obecni na targach Gamescom mogli sprawdzić grę w akcji. Choć wydawca nie pozwalał nagrywać rozgrywki, to do sieci zaczęły trafiać wrażenia odwiedzających. I niestety, ale nie są one zbyt pozytywne. 

Z materiału opublikowanego przez serwis Nintendo Life wynika, że Elden Ring: Tarnished Edition ma wyglądać naprawdę dobrze na Switchu 2, ale problemem jest płynność. Gra teoretycznie działa maksymalnie w 30 klatkach na sekundę w trybie handheld, ale podobno ma problemy z utrzymaniem się w tych okolicach. Podczas zabawy mają zdarzać się spadki do 20 czy nawet 15 FPS. 

Jest naprawdę źle i rozumiem, dlaczego nie chcieli, byście to widzieli. To jak granie w Ocarina of Time. 20, a czasem 15 klatek na sekundę - powiedział Felix Sanchez z Nintendo Life.

Elden Ring na Nintendo Switch 2 ma trafić w tym roku, ale dokładna data nie została ujawniona. Pozostaje liczyć, że twórcy wykorzystają pozostały czas na poprawienie optymalizacji. 

Źródło: youtube.com

