Elden Ring na Nintendo Switch 2 z poważnymi problemami? Niepokojące doniesienia z targów Gamescom
Elden Ring: Tarnished Edition podobno dobrze prezentuje się na Switchu 2, ale płynność rozgrywki rozczarowuje. Zobaczcie, co o grze powiedział jeden z dziennikarzy obecnych na targach Gamescom 2025.
Jeszcze w tym roku Elden Ring ma trafić na Nintendo Switch 2 w wydaniu z podtytułem Tarnished Edition. Jak na razie doczekało się ono zaledwie jednego zwiastuna, ale obecni na targach Gamescom mogli sprawdzić grę w akcji. Choć wydawca nie pozwalał nagrywać rozgrywki, to do sieci zaczęły trafiać wrażenia odwiedzających. I niestety, ale nie są one zbyt pozytywne.
Z materiału opublikowanego przez serwis Nintendo Life wynika, że Elden Ring: Tarnished Edition ma wyglądać naprawdę dobrze na Switchu 2, ale problemem jest płynność. Gra teoretycznie działa maksymalnie w 30 klatkach na sekundę w trybie handheld, ale podobno ma problemy z utrzymaniem się w tych okolicach. Podczas zabawy mają zdarzać się spadki do 20 czy nawet 15 FPS.
Elden Ring na Nintendo Switch 2 ma trafić w tym roku, ale dokładna data nie została ujawniona. Pozostaje liczyć, że twórcy wykorzystają pozostały czas na poprawienie optymalizacji.
Źródło: youtube.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat