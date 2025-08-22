Elden Ring na Nintendo Switch 2 z poważnymi problemami? Niepokojące doniesienia z targów Gamescom

fot. Bandai Namco

Jeszcze w tym roku Elden Ring ma trafić na Nintendo Switch 2 w wydaniu z podtytułem Tarnished Edition. Jak na razie doczekało się ono zaledwie jednego zwiastuna, ale obecni na targach Gamescom mogli sprawdzić grę w akcji. Choć wydawca nie pozwalał nagrywać rozgrywki, to do sieci zaczęły trafiać wrażenia odwiedzających. I niestety, ale nie są one zbyt pozytywne.

Z materiału opublikowanego przez serwis Nintendo Life wynika, że Elden Ring: Tarnished Edition ma wyglądać naprawdę dobrze na Switchu 2, ale problemem jest płynność. Gra teoretycznie działa maksymalnie w 30 klatkach na sekundę w trybie handheld, ale podobno ma problemy z utrzymaniem się w tych okolicach. Podczas zabawy mają zdarzać się spadki do 20 czy nawet 15 FPS.

Jest naprawdę źle i rozumiem, dlaczego nie chcieli, byście to widzieli. To jak granie w Ocarina of Time. 20, a czasem 15 klatek na sekundę - powiedział Felix Sanchez z Nintendo Life.

Elden Ring na Nintendo Switch 2 ma trafić w tym roku, ale dokładna data nie została ujawniona. Pozostaje liczyć, że twórcy wykorzystają pozostały czas na poprawienie optymalizacji.