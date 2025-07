Kabaretowa Noc pod Gwiazdami w TVP. Kto wystąpi i kiedy oglądać?

fot. materiały prasowe TVP

Kabaretowa Noc pod Gwiazdami to cykliczne wydarzenie jest zwieńczeniem Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry, które w tym roku po raz 46. odbędą się w Lidzbarku Warmińskim. Hasłem przewodnim kabaretonu w 2025 roku jest Męskie żartowanie, czyli humor z dystansem do stereotypów. Prowadzącym imprezy będzie Mariusz Kałamaga, a o oprawę muzyczną zadba zespół The Jobers. Kogo zobaczymy na scenie w Lidzbarku Warmińskim?

Kto wystąpi na scenie podczas tegorocznej Kabaretowej Nocy pod Gwiazdami?

Tegoroczna odsłona Kabaretowej Nocy pod Gwiazdami skupi się na tematach męskości, stereotypów i autoironii, a twórcy pokażą, jak współczesny mężczyzna potrafi śmiać się z samego siebie, i zaprezentują nieporadne próby "bycia macho". Przed publicznością wystąpią: Kabaret Rak w nowym składzie (Krzysztof Hanke i Andrzej Kozłowski), Kabaret pod Wyrwigroszem, Formacja Chatelet, De DżentelmenS, Zdolni i Skromni, Trzecia Strona Medalu oraz Grzegorz Halama jako niezrównany Pan Józek (w duecie z Bartoszem Brzeskotem). Na scenie zobaczymy także Wojtka Fiedorczuka i Tadeusza Drozda. Kobiecy pierwiastek wydarzeniu doda Michalina Sosna, która udowodni, że kobiety o męskim żartowaniu wiedzą równie dużo co panowie.

Podczas Kabaretowej Nocy pod Gwiazdami nie zabraknie muzyki. Artyści zmierzą się z utworami znanymi z Męskiego Grania, które są symbolem wolności, nowych brzmień i nietuzinkowych duetów. Na scenie usłyszymy piosenki takich wokalistów jak Brodka, Dawid Podsiadło czy Krzysztof Zalewski w humorystycznych wersjach.

Kabaretowa Noc pod Gwiazdami: gdzie i kiedy oglądać?

Kabaretową Noc pod Gwiazdami można obejrzeć w piątek 15 sierpnia 2025 roku od 19:30 na antenie TVP2.