Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu

Ostatnimi czasy wielu twórców filmów dla Marvel Studios tłumaczy przyczyny ich porażek. Do tego grona po części dołącza Chloé Zhao, reżyserka Eternals - filmu, który może się "pochwalić" byciem pierwszą produkcją z MCU, która otrzymała w serwisie Rotten Tomatoes "zgniłe" recenzje, a zatem negatywne opinie od krytyków w dzień premiery. Teraz jest zajęta promowaniem nowego filmu, czyli Hamneta. W rozmowie z Vanity Fair porównała do siebie obie te produkcje i wskazała na niebezpieczeństwa płynące z polityki Marvel Studios.

Na początku przyznała, że Eternals nauczyło ją odpowiedniego podejścia do Hamneta. Wcześniej tworzyła produkcje, które działy się w świecie rzeczywistym. W przypadku obu tych filmów konieczne było z kolei budowanie świata przedstawionego i tu przydało się doświadczenie z planu Marvela. Ale co jest dużym zagrożeniem przy pracy nad taką produkcją?

Eternals miało nieskończone zasoby pieniężne i nie tylko. W przypadku Hamneta mamy do dyspozycji jedną ulicę. Eternals nie miało wielu ograniczeń, a to jest niebezpieczne. Przez to, że teraz mieliśmy do dyspozycji tylko jedną ulicę, wszystko zaczęło mieć większe znaczenie.

