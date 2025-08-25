Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu
Eternals to jeden z niesławnych filmów Marvela, który zdaniem wielu był początkiem serii porażek komercyjnych i nie tylko. Reżyserka porównała go do swojej najnowszej produkcji i wskazała na niebezpieczeństwa płynące z polityki Marvela.
Ostatnimi czasy wielu twórców filmów dla Marvel Studios tłumaczy przyczyny ich porażek. Do tego grona po części dołącza Chloé Zhao, reżyserka Eternals - filmu, który może się "pochwalić" byciem pierwszą produkcją z MCU, która otrzymała w serwisie Rotten Tomatoes "zgniłe" recenzje, a zatem negatywne opinie od krytyków w dzień premiery. Teraz jest zajęta promowaniem nowego filmu, czyli Hamneta. W rozmowie z Vanity Fair porównała do siebie obie te produkcje i wskazała na niebezpieczeństwa płynące z polityki Marvel Studios.
Na początku przyznała, że Eternals nauczyło ją odpowiedniego podejścia do Hamneta. Wcześniej tworzyła produkcje, które działy się w świecie rzeczywistym. W przypadku obu tych filmów konieczne było z kolei budowanie świata przedstawionego i tu przydało się doświadczenie z planu Marvela. Ale co jest dużym zagrożeniem przy pracy nad taką produkcją?
Źródło: comicbookmovie.com
