Małgorzata Tomaszewska jest córką znanego piłkarza. Co warto o niej wiedzieć?

Małgorzata Tomaszewska jako nastolatka byłą tenisistką stołową​. Co o niej wiemy?
Ania Szczudlińska
Tagi:  małgorzata tomaszewska 
fot. TVN
Małgorzata Tomaszewska jest dziennikarką i prezenterką telewizyjną. która kilka miesięcy temu zasiliła szeregi telewizji TVN. Początkowo była jedną z członkiń zespołu redakcyjnego Dzień Dobry TVN, w sierpniu 2025 roku zadebiutowała w roli prowadzącej formatu u boku Matusza Hładkiego. Od 5 października dziennikarka należy do stałego składu gospodarzy śniadaniówki w duecie z Janem Pirowskim. Co o niej wiemy?

Ile lat ma Małgorzata Tomaszewska i skąd pochodzi?

Małgorzata Tomaszewska urodziła się 28 stycznia 1989 roku. W 2025 roku skończyła 36 lat. Pochodzi z Łodzi, a obecnie mieszka w Warszawie. 

Jakie wykształcenie ma Małgorzata Tomaszewska?

Małgorzata Tomaszewska ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Kim są rodzice Małgorzata Tomaszewskiej?

Małgorzata Tomaszewska jest córką bramkarza, Jana Tomaszewskiego, i tenisistki stołowej Katarzyny Calińskiej-Tomaszewskiej. 

Czy Małgorzata Tomaszewska jest w związku?

Małgorzata Tomaszewska ma za sobą dwa rozwody. Swój obecny z wiązek z Robertem utrzymuje z dala od szoł biznesu. 

Czy Małgorzata Tomaszewska ma dzieci?

Małgorzata Tomaszewska jest mamą dwójki dzieci - syna Enzo i córki Laury.

Jak rozwijała się kariera Małgorzata Tomaszewskiej?

Małgorzata Tomaszewska zadebiutowała w telewizji w 2012 roku i prowadziła programy sportowe. Pracowała również jako prezenterka pogody, dziennikarka show-biznesowa, a następnie była gospodynią porannego show. Prowadziła także programy rozrywkowe oraz wydarzenia takie jak koncerty czy imprezy sylwestrowe. Była gospodynią takich programów jak m.in. Pytanie na śniadanie, The Voice Senior, The Voice of Poland czy Dance Dance Dance, a także uczestniczką Tańca z Gwiazdami.

Małgorzata Tomaszewska prowadzi profil na Instagramie o nazwie @malgorzata__tomaszewska. 

Źródło: Świat gwiazd

