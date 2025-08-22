Mateusz Gąsiewski ma słodki pseudonim. Co warto o nim wiedzieć?

fot. TVN

Mateusz Gąsiewski znalazł się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Mateuszu Gąsiewskim?

Ile lat ma i skąd pochodzi Mateusz Gąsiewski?

Mateusz Gąsiewski urodził się 17 listopada 1996 roku. W 2025 roku skończy 29 lat. Pochodzi z Warszawy. W sieci nie znajdziemy informacji na temat wykształcenia Mateusza Gąsiewskiego.

Czy Mateusz Gąsiewski jest w związku?

Nie wiadomo, czy Mateusz Gąsiewski jest w związku. Na swoim profilu na Instagramie aktor chętnie publikuje zdjęcia ze wspólnych chwil z rodzeństwem lub swojego zawodowego życia, jednak nie ujawnia, czy z kimś się spotyka.

Czy Mateusz Gąsiewski ma rodzeństwo?

Mateusz Gąsiewski ma młodszego brata, Oskara oraz dwie młodsze siostry- Wiktorię i Nicolę. To właśnie Wiktorii będzie towarzyszyć w programie Afryka Express.

Jak rozwijała się kariera Mateusza Gąsiewskiego?

Mateusz Gąsiewski jest znany m.in. z seriali takich jak Na Wspólnej, Magda M., Usta, usta, Plebania czy Komisarz Alex oraz filmów Ciacho i Porzucony 2. Mateusz Gąsiewski jest także aktorem dubbingowym. Użyczył głosu postaci Rufusa w filmie przygodowym Mikołajek. Aktor występował w dzieciństwie w reklamie żelek. To stąd wziął się jego pseudonim Haribo, bo rówieśnicy nie wiedzieli jak ma na imię i mówili na niego Haribo.

Aktor był zawodnikiem Fame MMA w 2021 roku. Mateusz Gąsiewski od lat jest związany ze sportem, jeździ na snowboardzie i uprawia sporty wodne.

Mateusz Gąsiewski prowadzi profil na Instagramie o nazwie @matek_haribo.