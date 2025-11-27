fot. TVP

Emocje po finale 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami jeszcze są wciąż żywe, a już wiadomo, że format będzie kontynuowany. Kolejna odsłona tanecznego show zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krzysztofa Ibisza w trakcie ostatniego epizodu jubileuszowej odsłony formatu, wystartuje 1 marca 2026 roku. Zabraknie w niej na pewno Agnieszki Kaczorowskiej, która w swoim oświadczeniu opublikowanym na Instagramie oznajmiła, że widzowie nie zobaczą jej na parkiecie, bo teraz będzie tańczyć na własnych zasadach. Przypomnijmy, że w tegorocznej jesiennej odsłonie formatu wziął udział także m.in. Tomasz Karolak, którego widzowie mogą obecnie oglądać w nowych odcinkach serialu Rodzinka.pl, który we wrześniu 2025 roku powrócił do emisji po pięcioletniej przerwie. Okazuje się, że być może w 18. edycji Tańca z Gwiazdami wystąpi kolejny członek rodziny Boskich.

Mateusz Pawłowski zatańczy w Tańcu z Gwiazdami?

Adam Zrójkowski, czyli Kuba Boski w rozmowie z Faktem zdradził, że namawia swojego najmłodszego serialowego brata, czyli Mateusza Pawłowskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji tanecznego formatu. Na pytanie dziennikarza o to, kogo byłoby łatwiej namówić do udziału w programie - Małgorzatę Kożuchowską czy serialowego Kacperka - odpowiedział:

Mateusza Pawłowskiego! Tak, żebyś wiedział, że go namawiam, ale tego nie będę ci zdradzał (śmiech). Jeszcze brakuje Mateusza i Małgosi, i będziemy mogli zrobić specjalny odcinek w Tańcu z Gwiazdami z Rodzinką.pl

Przypomnijmy, że Adam Zdrójkowski brał udział w programie w 2016 roku. Oprócz niego na parkiecie zatańczyli inni aktorzy z obsady Rodzinki. pl. Byli to Maciej Musiał, Wiktoria Gąsiewska czy Julia Wieniawa. To, czy Mateusz Pawłowski podąży ich śladem okaże się wkrótce.