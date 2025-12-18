Odyseja - prolog trafi do Polski. Zobaczycie go tylko w wybranych kinach

Sieć Cinema City oficjalnie potwierdziła, że w kinach IMAX przed filmem Avatar: Ogień i popiół będzie wyświetlany prolog widowiska Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Tylko przed nowym filmem Jamesa Camerona widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze sceny z jednego z najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku. Nie wiadomo jednak, czy podobnie będzie w kinach IMAX wybudowanych w Gdyni i Szczecinie - sieć Helios nie ogłosiła jeszcze tej informacji i nie odniosła się do niej oficjalnie.
Odyseja w kinach IMAX
W prologu zobaczymy między innymi sceny z legendarnej wojny trojańskiej oraz cyklopa Polifema, którego Christopher Nolan zbudował praktycznie, bez użycia efektów komputerowych. Christopher Nolan jest również autorem scenariusza Odysei.
Odyseja - o czym jest film?
Film oparty jest na poemacie Homera i opowiada historię powrotu Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej. Z uwagi na przeszkody stawiane przez bogów, jego podróż trwała 20 lat. W fabule pojawią się elementy fantasy; oprócz bogów zobaczymy m.in. syreny i cyklopa Polifema.
Odyseja - premiera 17 lipca 2026 roku w kinach.
Źródło: Cinema City