Odyseja - prolog trafi do Polski. Zobaczycie go tylko w wybranych kinach

Informowaliśmy o tym, że w amerykańskich kinach IMAX będzie 6-minutowy prolog superprodukcji Odyseja, który Chrstopher Nolan pokaże tylko na wielkim ekranie. W Polsce też go zobaczymy w kinach i wiadomo już, gdzie dokładnie to się odbędzie.
Tagi:  Odyseja 
Odyseja - oficjalny kadr z filmu fot. Melinda Sue Gordon/Universal / EW.com
Sieć Cinema City oficjalnie potwierdziła, że w kinach IMAX przed filmem Avatar: Ogień i popiół będzie wyświetlany prolog widowiska Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Tylko przed nowym filmem Jamesa Camerona widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze sceny z jednego z najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku. Nie wiadomo jednak, czy podobnie będzie w kinach IMAX wybudowanych w Gdyni i Szczecinie - sieć Helios nie ogłosiła jeszcze tej informacji i nie odniosła się do niej oficjalnie.

Odyseja w kinach IMAX

W prologu zobaczymy między innymi sceny z legendarnej wojny trojańskiej oraz cyklopa Polifema, którego Christopher Nolan zbudował praktycznie, bez użycia efektów komputerowych. Christopher Nolan jest również autorem scenariusza Odysei.

 

Odyseja - o czym jest film?

Film oparty jest na poemacie Homera i opowiada historię powrotu Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej. Z uwagi na przeszkody stawiane przez bogów, jego podróż trwała 20 lat. W fabule pojawią się elementy fantasy; oprócz bogów zobaczymy m.in. syreny i cyklopa Polifema.

Odyseja - oficjalny kadr z filmu

Odyseja - oficjalny kadr z filmu
fot. Melinda Sue Gordon/Universal / EW.com
Odyseja - premiera 17 lipca 2026 roku w kinach. 

Źródło: Cinema City

Powiązane filmy
2026
Odyseja
Odyseja Przygodowy

