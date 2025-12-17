Google Pixel Buds 2a – własny J.A.R.V.I.S. w wersji „light”

fot. Google

Pixel Buds 2a to pierwsze słuchawki z przystępnej serii A, które dostały „pełen pakiet” technologii, w tym aktywną redukcję szumów (ANC) z systemem Silent Seal 1.5 i głosową obsługę AI. Dzięki procesorowi Tensor A1 słuchawki skutecznie odcinają użytkownika od płaczącego dziecka w autobusie czy szumu ulicy, pozwalając zanurzyć się w muzyce lub audiobooku.

fot. Google

Ale ich prawdziwa moc to sztuczna inteligencja. Słuchawki są w pełni zintegrowane z Gemini – wystarczy powiedzieć „OK Google, porozmawiajmy”, by przeprowadzić burzę mózgów, zapytać o drogę czy przetłumaczyć maila, a wszystko to bez dotykania telefonu (prawie jak Tony Stark, prawda?).

fot. Google

Google zadbało też o to, by słuchawki nie wypadały z uszu podczas ucieczki przed Demogorgonem (lub po prostu w trakcie przebieżki). Charakterystyczna „stabilizacja poprzez obracanie” pozwala jednym ruchem dopasować je idealnie do małżowiny zapewniając uszczelnienie dźwięku lub większy komfort. Są odporne na pot i deszcz (IP54), a wraz z doładowaniem z etui bateria wystarcza na całą dobę ciągłego słuchania.

Cena: 649 zł

Dla kogo: Dla fanów AI i tych, których uszy potrzebują ciszy i komfortu.

Podsumowanie naEKRANIE: Najsprytniejsze słuchawki w swojej klasie cenowej.