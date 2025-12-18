Dave Bautista i Jason Momoa jako bracia na zdjęciach z filmu. Na ten duet czekali fani kina akcji

fot. Prime Video

Ekipa wyburzeniowa (The Wrecking Crew) na papierze ma wszystko, by być dobrym kinem akcji z dużą dawką humoru. Za reżyserię odpowiada Ángel Manuel Soto, który w komiksowym Blue Beetle pokazał, że ma oko do kręcenia scen akcji. Autorem scenariusza jest natomiast ekspert od gatunku - Jonathan Trooper, znany z seriali akcji Wojownik, Banshee oraz drugiego sezonu See.

Co ciekawe, to właśnie w See po raz pierwszy Jason Momoa i Dave Bautista zagrali razem na ekranie w rolach walczących ze sobą braci. W filmie streamingowym ponownie będą rodzeństwem, ale nie po przeciwnych stronach barykady.

Ekipa wyburzeniowa - zdjęcia z filmu

Historia rozgrywa się na Hawajach.

Ekipa wyburzeniowa - opis fabuły

Dwaj skłóceni ze sobą przyrodni bracia, Jonny (Jason Momoa) i James (Dave Bautista), zostają zmuszeni do ponownego spotkania po tajemniczej śmierci ojca. Gdy próbują odkryć prawdę, a ich lojalność zostaje wystawiona na próbę, na jaw wychodzą skrywane sekrety, odsłaniając spisek grożący rozbiciem rodziny. Razem są gotowi wyburzyć wszystko, co stanie im na drodze.

W obsadzie znajdują się także Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi oraz Stephen Root i Morena Baccarin.

Ekipa wyburzeniowa – premiera w Prime Video odbędzie się 28 stycznia 2026 roku.