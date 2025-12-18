Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dave Bautista i Jason Momoa jako bracia na zdjęciach z filmu. Na ten duet czekali fani kina akcji

Ekipa wyburzeniowa to komedia akcji platformy streamingowej Prime Video. Jason Momoa i Dave Bautista ponownie spotykają się na ekranie, a pierwsze zdjęcia oraz opis fabuły pokazują, czego widzowie mogą oczekiwać po tej nowej produkcji.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  ekipa wyburzeniowa 
film akcji Prime video
Ekipa wyburzeniowa - oficjalny kadr z filmu Prime Video fot. Prime Video
Reklama

Ekipa wyburzeniowa (The Wrecking Crew) na papierze ma wszystko, by być dobrym kinem akcji z dużą dawką humoru. Za reżyserię odpowiada Ángel Manuel Soto, który w komiksowym Blue Beetle pokazał, że ma oko do kręcenia scen akcji. Autorem scenariusza jest natomiast ekspert od gatunku - Jonathan Trooper, znany z seriali akcji Wojownik, Banshee oraz drugiego sezonu See.

Co ciekawe, to właśnie w See po raz pierwszy Jason Momoa i Dave Bautista zagrali razem na ekranie w rolach walczących ze sobą braci. W filmie streamingowym ponownie będą rodzeństwem, ale nie po przeciwnych stronach barykady.

Ekipa wyburzeniowa - zdjęcia z filmu

Historia rozgrywa się na Hawajach.

Ekipa wyburzeniowa

arrow-left
Ekipa wyburzeniowa - oficjalny kadr z filmu Prime Video
fot. Prime Video
arrow-right

Ekipa wyburzeniowa - opis fabuły

Dwaj skłóceni ze sobą przyrodni bracia, Jonny (Jason Momoa) i James (Dave Bautista), zostają zmuszeni do ponownego spotkania po tajemniczej śmierci ojca. Gdy próbują odkryć prawdę, a ich lojalność zostaje wystawiona na próbę, na jaw wychodzą skrywane sekrety, odsłaniając spisek grożący rozbiciem rodziny. Razem są gotowi wyburzyć wszystko, co stanie im na drodze.

W obsadzie znajdują się także Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi oraz Stephen Root i Morena Baccarin.

Ekipa wyburzeniowa – premiera w Prime Video odbędzie się 28 stycznia 2026 roku.

Źródło: Prime Video

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  ekipa wyburzeniowa 
film akcji Prime video
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,3

2019
Oglądaj TERAZ See Dramat
Powiązane filmy
2026
Ekipa wyburzeniowa
Ekipa wyburzeniowa Komedia

Najnowsze

1 Avatar: Ogień i popiół
-

Wszyscy czekają na Avatara 3. Prognozy box office mówią wszystko

2 Odyseja - oficjalny kadr z filmu
-

Odyseja - prolog trafi do Polski. Zobaczycie go tylko w wybranych kinach

3 29. Terminator: Genisys (2015) - 26%
-

Nowy Terminator zaskoczy wszystkich. James Cameron usuwa ikonę serii

4 Google Pixel Buds 2a
-

Google Pixel Buds 2a – własny J.A.R.V.I.S. w wersji „light”

5 Oscary 2024
-

Szok! Oscary porzucają telewizję. To koniec epoki w historii transmisji gali!

6 Spider-Man
-
Plotka

Ogromna zmiana w mocach Petera Parkera? To ma pojawić się w zwiastunie Spider-Mana 4!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e13

Ryzykanci

s49e14

Ryzykanci

s2025e243

Moda na sukces

s42e341

Ridiculousness

s42e342

Ridiculousness

s42e343

Ridiculousness

s42e344

Ridiculousness

s42e345

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Steven Spielberg
Steven Spielberg

ur. 1946, kończy 79 lat

Brad Pitt
Brad Pitt

ur. 1963, kończy 62 lat

Emily Swallow
Emily Swallow

ur. 1979, kończy 46 lat

Katie Holmes
Katie Holmes

ur. 1978, kończy 47 lat

Josh Dallas
Josh Dallas

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

7

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

8

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

9

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV