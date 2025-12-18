Reklama
Nowy Terminator zaskoczy wszystkich. James Cameron usuwa ikonę serii

James Cameron oficjalnie potwierdził, że jego następnym projektem będzie nowy Terminator. Reżyser ponownie odniósł się do scenariusza, nad którym ma pracować po zakończeniu promocji widowiska Avatar: Ogień i popiół, i podkreślił element, który może zaskoczyć nawet najwierniejszych fanów serii.
Adam Siennica
Tagi:  terminator 7 
29. Terminator: Genisys (2015) - 26% fot. materiały prasowe
Chociaż film Avatar: Ogień i popiół jest skazany na sukces, James Cameron wypowiada się tak, jakby chciał odpocząć od tej franczyzy i zająć się czymś innym. Z jego wypowiedzi wynika pewna niepewność, czy film zarobi tyle, ile powinien, ale nikt nie stawia przeciwko niemu po sukcesie hitu Avatar: Istota wody, w który nikt nie wierzył przed premierą. To jednak dobra wiadomość dla fanów Terminatora, ponieważ Cameron chce zrobić coś kompletnie nowego.

Terminator bez ikony serii

O Terminatorze powiedział wprost: musi to być coś nowego, by powstał film, którego nikt sobie nie wyobraża. Dlatego Arnold Schwarzenegger, ikona serii, nie pojawi się już na ekranie w roli T-800.

- Mogę z pewnością powiedzieć, że nie zagra w tym filmie. Czas na nowe pokolenie bohaterów. Nalegałem na to, by Arnold był w Terminator: Mroczne przeznaczenie i było to dobre pożegnanie z rolą T-800. Czas na większą interpretację Terminatora i pomysłu wojny czasu oraz superinteligencji. Chcę nowych rzeczy, których ludzie sobie nie wyobrażają.

Nowy Terminator od Jamesa Camerona

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter podkreśla, że Terminator ma być jego najbliższym projektem, ale jeśli zrobi Avatara 4, nie będzie aż tak mocno zaangażowany jak w pierwszych trzech filmach.

- Mam inne historie do opowiedzenia, ale mam też opowieści w świecie Avatara. Na pewno nie wydarzy się tak, że znów będę robić tylko Avatara przez wiele lat. Wymyślę inny sposób, który będzie oparty na większej współpracy z innymi ludźmi. Nie twierdzę, że oddam stanowisko reżysera, ale wycofam się trochę i nie będę osobiście nadzorować każdego najmniejszego detalu tego procesu.

Podkreśla, że podczas pracy nad scenariuszem są określone problemy narracyjne, które musi rozwiązać. Ma jednak ogrom notatek, które mają mu w tym pomóc. Największym problemem jest to, że musi znaleźć klucz fabularny, który nada temu miano science fiction, bo - jak wcześniej wspominał - obecnie żyjemy w rzeczywistości rodem z science fiction. To, co może dziś pokazać, jutro może stać się prawdą, dlatego trudno jest wymyślić coś, co naprawdę będzie sci-fi.

Dodaje, że nie chce artystycznie działać przy Terminatorze w strefie komfortu: „rzeczy, które najbardziej cię przerażają, są tym, czym powinieneś się zająć”.

Przypomnijmy, że James Cameron jest twórcą tej franczyzy oraz reżyserem pierwszych dwóch części serii.

Źródło: The Hollywood Reporter

Adam Siennica
Co o tym sądzisz?
