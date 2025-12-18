Nowy Terminator zaskoczy wszystkich. James Cameron usuwa ikonę serii

fot. materiały prasowe

Chociaż film Avatar: Ogień i popiół jest skazany na sukces, James Cameron wypowiada się tak, jakby chciał odpocząć od tej franczyzy i zająć się czymś innym. Z jego wypowiedzi wynika pewna niepewność, czy film zarobi tyle, ile powinien, ale nikt nie stawia przeciwko niemu po sukcesie hitu Avatar: Istota wody, w który nikt nie wierzył przed premierą. To jednak dobra wiadomość dla fanów Terminatora, ponieważ Cameron chce zrobić coś kompletnie nowego.

Terminator bez ikony serii

O Terminatorze powiedział wprost: musi to być coś nowego, by powstał film, którego nikt sobie nie wyobraża. Dlatego Arnold Schwarzenegger, ikona serii, nie pojawi się już na ekranie w roli T-800.

Terminator: Mroczne przeznaczenie - Mogę z pewnością powiedzieć, że nie zagra w tym filmie. Czas na nowe pokolenie bohaterów. Nalegałem na to, by Arnold był wi było to dobre pożegnanie z rolą T-800. Czas na większą interpretację Terminatora i pomysłu wojny czasu oraz superinteligencji. Chcę nowych rzeczy, których ludzie sobie nie wyobrażają.

Nowy Terminator od Jamesa Camerona

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter podkreśla, że Terminator ma być jego najbliższym projektem, ale jeśli zrobi Avatara 4, nie będzie aż tak mocno zaangażowany jak w pierwszych trzech filmach.

- Mam inne historie do opowiedzenia, ale mam też opowieści w świecie Avatara. Na pewno nie wydarzy się tak, że znów będę robić tylko Avatara przez wiele lat. Wymyślę inny sposób, który będzie oparty na większej współpracy z innymi ludźmi. Nie twierdzę, że oddam stanowisko reżysera, ale wycofam się trochę i nie będę osobiście nadzorować każdego najmniejszego detalu tego procesu.

Podkreśla, że podczas pracy nad scenariuszem są określone problemy narracyjne, które musi rozwiązać. Ma jednak ogrom notatek, które mają mu w tym pomóc. Największym problemem jest to, że musi znaleźć klucz fabularny, który nada temu miano science fiction, bo - jak wcześniej wspominał - obecnie żyjemy w rzeczywistości rodem z science fiction. To, co może dziś pokazać, jutro może stać się prawdą, dlatego trudno jest wymyślić coś, co naprawdę będzie sci-fi.

Dodaje, że nie chce artystycznie działać przy Terminatorze w strefie komfortu: „rzeczy, które najbardziej cię przerażają, są tym, czym powinieneś się zająć”.

Przypomnijmy, że James Cameron jest twórcą tej franczyzy oraz reżyserem pierwszych dwóch części serii.