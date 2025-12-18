UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC Studios

Reklama

Pierwszy zwiastun Supergirl obiecuje przygodę inną od filmu z Supermanem, ale z motywami znajomymi dla osób, które znają twórczość Jamesa Gunna, choć to nie on wyreżyserował produkcję o Dziewczynie ze stali. Jednym przypadło to do gustu, a dla innych stało obiektem krytyki z powodu znacznych podobieństw do m.in. Strażników Galaktyki. Odbyły się też pierwsze pokazy testowe, a branżowi insiderzy podają sprzeczne informacje w sprawie odbioru filmu przez osoby obecne na pokazie.

Odliczanie Marvel to coś więcej niż zapowiedź Doomsday? Ten motyw pochodzi z komiksów

Daniel Richtman, znany i wiarygodny scooper z branży, jako pierwszy poinformował o odbiorze pokazu testowego Supergirl. Jego zdaniem kilka osób, które zapytał o wrażenia, były zadowolone z jakości produkcji i miały na jej temat do powiedzenia wyłącznie pozytywne rzeczy. Inny opis podaje @Cryptic4KQual, który specjalizuje się w informacjach na temat czasu trwania nadchodzących premier i tego, kiedy można spodziewać się zwiastunów do nich. On z kolei uważa, że:

Tak, Supergirl miała pokaz testowy. Film trwa około dwóch godzin i pięciu minut. Z tego, co wiem, odbiór nie był bardzo pozytywny, ale to nie jest zły film. Jedne sceny podobały się bardziej od innych. Milly [Alcock] jest chwalona za aktorstwo. Lobo ma dwie walki w filmie. Główny złoczyńca nie spełnia oczekiwań.

Przypomnijmy, że chociaż ikoniczny Lobo z komiksów się pojawi, to głównym złoczyńcą produkcji jest niejaki Krem. Można też zauważyć podobieństwo do odbioru pokazów testowych Supermana - te również nie były wyłącznie pozytywne. Film Jamesa Gunna mimo tego ostatecznie przypadł do gustu szerokiej publiczności i w serwisie Rotten Tomatoes cieszy się dziś oceną 90% z jej strony.

Na te premiery DC i MCU fani czekają najbardziej w 2026 roku