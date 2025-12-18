Reklama
Sprzeczne opinie po pokazie testowym Supergirl. Nie jest idealnie

Odbył się już pokaz testowy nadchodzącego filmu o Supergirl. Dwóch branżowych insiderów podzieliło się informacjami od swoich źródeł na ten temat. Opinie są sprzeczne. Czy Supergirl pójdzie śladami Supermana, który także miał problemy z odbiorem przez publiczność?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
Supergirl: Woman of Tomorrow pokaz testowy Supergirl
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Supergirl fot. DC Studios
Pierwszy zwiastun Supergirl obiecuje przygodę inną od filmu z Supermanem, ale z motywami znajomymi dla osób, które znają twórczość Jamesa Gunna, choć to nie on wyreżyserował produkcję o Dziewczynie ze stali. Jednym przypadło to do gustu, a dla innych stało obiektem krytyki z powodu znacznych podobieństw do m.in. Strażników Galaktyki. Odbyły się też pierwsze pokazy testowe, a branżowi insiderzy podają sprzeczne informacje w sprawie odbioru filmu przez osoby obecne na pokazie.

Odliczanie Marvel to coś więcej niż zapowiedź Doomsday? Ten motyw pochodzi z komiksów

Daniel Richtman, znany i wiarygodny scooper z branży, jako pierwszy poinformował o odbiorze pokazu testowego Supergirl. Jego zdaniem kilka osób, które zapytał o wrażenia, były zadowolone z jakości produkcji i miały na jej temat do powiedzenia wyłącznie pozytywne rzeczy. Inny opis podaje @Cryptic4KQual, który specjalizuje się w informacjach na temat czasu trwania nadchodzących premier i tego, kiedy można spodziewać się zwiastunów do nich. On z kolei uważa, że:

Tak, Supergirl miała pokaz testowy. Film trwa około dwóch godzin i pięciu minut. Z tego, co wiem, odbiór nie był bardzo pozytywny, ale to nie jest zły film. Jedne sceny podobały się bardziej od innych. Milly [Alcock] jest chwalona za aktorstwo. Lobo ma dwie walki w filmie. Główny złoczyńca nie spełnia oczekiwań.

Przypomnijmy, że chociaż ikoniczny Lobo z komiksów się pojawi, to głównym złoczyńcą produkcji jest niejaki Krem. Można też zauważyć podobieństwo do odbioru pokazów testowych Supermana - te również nie były wyłącznie pozytywne. Film Jamesa Gunna mimo tego ostatecznie przypadł do gustu szerokiej publiczności i w serwisie Rotten Tomatoes cieszy się dziś oceną 90% z jej strony.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
Supergirl: Woman of Tomorrow pokaz testowy Supergirl
