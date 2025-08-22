placeholder
Pokémon Legends: Z-A prawie jak Resident Evil. Zobaczcie zwiastun w klimacie... horroru

The Case of the Sweet Scent Incident to krótki materiał wideo promujący grę Pokémon Legends: Z-A ​i pokazujący jedną z Mega Form, które w niej zobaczymy.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Pokemon 
zwiastun pokemony pokemon legends z-a
Pokemon Legends Z-A The Case of the Sweet Scent Incident fot. youtube.com
The Pokémon Company opublikowało nowy materiał poświęcony nadchodzącej grze Pokémon Legends: Z-A. Zaprezentowano w nim kolejnego Pokémona w Mega Formie – tym razem jest to Victreebel. Największą uwagę zwraca jednak styl zapowiedzi, wyraźnie inspirowany popularnymi survival horrorami. Atmosfera wideo przywodzi na myśl takie serie jak Resident Evil.

Materiał spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów. W komentarzach nie brakuje osób zachwyconych nietypowym podejściem twórców. Część graczy chwali też samą realizację zwiastuna, inni doceniają wybór mniej popularnego Pokémona, który do tej pory rzadko pojawiał się w materiałach promocyjnych.

Pokémon Legends: Z-A zadebiutuje 16 października na konsolach Nintendo Switch oraz Switch 2. Akcja gry przeniesie nas do Lumiose City, a rozgrywka ulegnie znacznym zmianom – twórcy zdecydowali się bowiem na wprowadzenie starć w czasie rzeczywistym.

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
