Pokémon Legends: Z-A prawie jak Resident Evil. Zobaczcie zwiastun w klimacie... horroru
The Case of the Sweet Scent Incident to krótki materiał wideo promujący grę Pokémon Legends: Z-A i pokazujący jedną z Mega Form, które w niej zobaczymy.
The Pokémon Company opublikowało nowy materiał poświęcony nadchodzącej grze Pokémon Legends: Z-A. Zaprezentowano w nim kolejnego Pokémona w Mega Formie – tym razem jest to Victreebel. Największą uwagę zwraca jednak styl zapowiedzi, wyraźnie inspirowany popularnymi survival horrorami. Atmosfera wideo przywodzi na myśl takie serie jak Resident Evil.
Materiał spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów. W komentarzach nie brakuje osób zachwyconych nietypowym podejściem twórców. Część graczy chwali też samą realizację zwiastuna, inni doceniają wybór mniej popularnego Pokémona, który do tej pory rzadko pojawiał się w materiałach promocyjnych.
Pokémon Legends: Z-A zadebiutuje 16 października na konsolach Nintendo Switch oraz Switch 2. Akcja gry przeniesie nas do Lumiose City, a rozgrywka ulegnie znacznym zmianom – twórcy zdecydowali się bowiem na wprowadzenie starć w czasie rzeczywistym.
Źródło: youtube.com
