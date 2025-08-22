Pokémon Legends: Z-A prawie jak Resident Evil. Zobaczcie zwiastun w klimacie... horroru

fot. youtube.com

The Pokémon Company opublikowało nowy materiał poświęcony nadchodzącej grze Pokémon Legends: Z-A. Zaprezentowano w nim kolejnego Pokémona w Mega Formie – tym razem jest to Victreebel. Największą uwagę zwraca jednak styl zapowiedzi, wyraźnie inspirowany popularnymi survival horrorami. Atmosfera wideo przywodzi na myśl takie serie jak Resident Evil.

Materiał spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów. W komentarzach nie brakuje osób zachwyconych nietypowym podejściem twórców. Część graczy chwali też samą realizację zwiastuna, inni doceniają wybór mniej popularnego Pokémona, który do tej pory rzadko pojawiał się w materiałach promocyjnych.

Pokémon Legends: Z-A zadebiutuje 16 października na konsolach Nintendo Switch oraz Switch 2. Akcja gry przeniesie nas do Lumiose City, a rozgrywka ulegnie znacznym zmianom – twórcy zdecydowali się bowiem na wprowadzenie starć w czasie rzeczywistym.