Oto slasher zainspirowany Czarnoksiężnikiem z krainy Oz. W opisy bohaterów trudno uwierzyć
Pojawiły się pierwsze zdjęcia i data premiery Wicked Of Oz. To niskobudżetowy slasher, który będzie mroczną i krwawą wersją Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Trzeba przyznać, że ta interpetacja znanych bajkowych bohaterów może Was co najmniej zaskoczyć.
Wicked Of Oz opowiada o Dorotce, która przypadkiem oddala się od domu i trafia do dzikiej krainy, znanej jako Oz. Tam na każdym kroku grozi jej brutalna śmierć. Dziewczynka trafia między innymi na: Glindę, która w tej wersji jest kanibalem, Blaszanego Drwala, kolekcjonującego jeszcze bijące serca, Tchórzliwego Lwa, rozrywającego wrogów na rozkaz swojego właściciela, a także Stracha na wróble, rozłupującego czaszki swoim wrogom. A to dopiero kilku przeciwników stojących na jej drodze, zanim zmierzy się z potężnym i złym czarnoksiężnikiem.
Pierwsze zdjęcia ze slashera Wicked Of Oz
Reżyserem filmu Wicked Of Oz jest Aaron Mirtes. Napisał również scenariusz wraz z Nathanem Illsleyem. Pomysłodawcami są James Cullen Bressack i Scotty Mullen. Dorotkę zagra Kenzie Wynne.
Dlaczego Wicked Of Oz powstało teraz?
Powstanie takiego projektu nie powinno zaskakiwać. Po pierwsze, niedawno niskobudżetowy horror Puchatek: Krew i miód odniósł zaskakujący sukces. Tak duży, że powstało całe Puchatkowersum, poświęcone mrocznym wersjom znanych postaci z bajek Disneya. Po drugie, musical Wicked, również powiązany z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz, stał się kinowym hitem w 2024 roku. To dwa czynniki, które na pewno zachęciły twórców nowego slashera.
Warto dodać, że kontynuacja musicalu, zatytułowana Wicked: Na dobre, ma zadebiutować na dużym ekranie w listopadzie tego roku – dokładnie tak, jak slasher Wicked Of Oz. Prawdopodobnie twórcy horroru chcą wykorzystać popularność pierwszego tytułu, by przyciągnąć widzów do kina na swój seans. Czy im się to uda? Przekonamy się niebawem.
Źródło: Deadline
