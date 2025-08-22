placeholder
Tom Cruise byłby dumny. Nowe zdjęcia z Uciekiniera i szalone popisy kaskaderskie Glena Powella

Empire podzieliło się nowymi zdjęciami z filmu Uciekinier od Edgara Wrighta, a swoje pięć groszy dołożył główny aktor - Glen Powell. Opowiedział o tym, jak bardzo wiarygodność była dla niego ważna. Jakich popisów możemy się spodziewać w filmie?
Wiktor Stochmal
glen powell Uciekinier
Uciekinier Fot. Materiały prasowe
Nowa adaptacja powieści Stephena Kinga, czyli Uciekinier od Edgara Wrighta, ma być wierniejszy oryginałowi niż klasyk z Arnoldem Schwarzeneggerem. W roli głównej zobaczymy Glena Powella, który ma zamiar udowodnić, że może być gwiazdą filmu akcji światowego formatu. Zależy mu na tym na tyle, że większość wyczynów kaskaderskich zrobił sam, a te były naprawdę imponujące.

Mission: Impossible - The Final Reckoning za darmo na YouTubie. Najlepszy trolling w historii

Powell opowiedział o tym w rozmowie z Empire:

Jest w tym filmie kilka szalonych ujęć. Rozmawiałem o tym z Edgarem. "Chcę, żeby ludzie widzieli, że to ja biegnę." I zaprojektował cudowne ujęcie, które pozwoliło mi to w pełni pokazać. Nie chciałem, żeby ludzie mówili po seansie: "Był dobry we wszystkim poza bieganiu."

A jakich innych scen akcji i niebezpiecznych wyczynów możemy się spodziewać w Uciekinierze?

Zeskakujemy z jadących samochodów i pociągów. Winda się zawala, gdy się w niej znajduję. Jest wprost niesamowita scena walki w samolocie.

Oto garść nowych zdjęć z filmu:

Uciekinier

Uciekinier
fot. Empire/Paramount Pictures
Uciekinier - co wiadomo?

W głównej roli występuje Glen Powell (Top Gun: Maverick, Hit Man, Twisters), który wciela się w Bena Richardsa, zdesperowanego mężczyznę, biorącego udział w brutalnym reality show. Musi wygrać wystarczająco dużą kwotę pieniędzy, by uratować śmiertelnie chorą córkę. W programie ścigają go różni łowcy, którzy muszą go zabić.

W obsadzie oprócz Powella są również: Colman Domingo (prowadzący teleturnieju), Josh Brolin (producent), Lee Pace (jeden z łowców, który ściga uczestników gry), Michael Cera (rzekomo jedna z osób, które są przeciwko rządowi i pomagają głównemu bohaterowi), Emilia Jones, William H. Macy i Katy O’Brian.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
glen powell Uciekinier
Powiązane filmy
2025
Uciekinier
Oglądaj TERAZ Uciekinier Sci-Fi
Powiązane osoby

