Tom Cruise byłby dumny. Nowe zdjęcia z Uciekiniera i szalone popisy kaskaderskie Glena Powella
Empire podzieliło się nowymi zdjęciami z filmu Uciekinier od Edgara Wrighta, a swoje pięć groszy dołożył główny aktor - Glen Powell. Opowiedział o tym, jak bardzo wiarygodność była dla niego ważna. Jakich popisów możemy się spodziewać w filmie?
Nowa adaptacja powieści Stephena Kinga, czyli Uciekinier od Edgara Wrighta, ma być wierniejszy oryginałowi niż klasyk z Arnoldem Schwarzeneggerem. W roli głównej zobaczymy Glena Powella, który ma zamiar udowodnić, że może być gwiazdą filmu akcji światowego formatu. Zależy mu na tym na tyle, że większość wyczynów kaskaderskich zrobił sam, a te były naprawdę imponujące.
Mission: Impossible - The Final Reckoning za darmo na YouTubie. Najlepszy trolling w historii
Powell opowiedział o tym w rozmowie z Empire:
A jakich innych scen akcji i niebezpiecznych wyczynów możemy się spodziewać w Uciekinierze?
Oto garść nowych zdjęć z filmu:
Uciekinier - co wiadomo?
W głównej roli występuje Glen Powell (Top Gun: Maverick, Hit Man, Twisters), który wciela się w Bena Richardsa, zdesperowanego mężczyznę, biorącego udział w brutalnym reality show. Musi wygrać wystarczająco dużą kwotę pieniędzy, by uratować śmiertelnie chorą córkę. W programie ścigają go różni łowcy, którzy muszą go zabić.
W obsadzie oprócz Powella są również: Colman Domingo (prowadzący teleturnieju), Josh Brolin (producent), Lee Pace (jeden z łowców, który ściga uczestników gry), Michael Cera (rzekomo jedna z osób, które są przeciwko rządowi i pomagają głównemu bohaterowi), Emilia Jones, William H. Macy i Katy O’Brian.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
20
sie
Błękitny Zamek
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat