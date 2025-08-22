Together już w kinach. Jeden z najlepszych horrorów roku!

fot. materiały prasowe

Together to jeden z najlepszych horrorów roku. Krytycy są zgodni, a widzowie tym razem się z nimi zgadzają. Według Rotten Tomatoes, czyli strony zbierającej recenzje zweryfikowanych krytyków filmowych, film ma 91% pozytywnych opinii. Nic więc dziwnego, że to już przełożyło się na sukces komercyjny tej produkcji!

Nasza recenzja Together

Jest to tak zwany body horror, podobnie jak hitowa Substancja. To oznacza, że poza straszeniem scenami wywołującymi grozę, film może też szokować i obrzydzać tym, co pokazuje na ekranie. W recenzjach jednak podkreślają, że atmosferę i klimat budują inne elementy tego tytułu, które sprawdzają się kapitalnie.

Together – zwiastun dla dorosłych

Together to reżyserski debiut Michaela Shanksa, który również napisał scenariusz do filmu. Główne role grają Alison Brie i Dave Franco, którzy są również parą poza ekranem.

Together – opis fabuły

Po latach związku Tim (Franco) i Millie (Brie) stają na życiowym rozdrożu, przeprowadzając się na wieś i porzucając wszystko, co znane – z wyjątkiem siebie nawzajem. Gdy napięcia między nimi narastają, koszmarne, nadprzyrodzone spotkanie z tajemniczą, nienaturalną siłą grozi skażeniem ich życia, miłości… i ciał.

Together już na ekranach kin!