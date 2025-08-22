Together już w kinach. Jeden z najlepszych horrorów roku!
Together to świetnie oceniany horror, który w wielu krajach zebrał fenomenalne recenzje widzów oraz krytyków. Teraz wchodzi na ekrany i można zobaczyć, dlaczego ten tytuł jest tak wysoko oceniany.
Together to jeden z najlepszych horrorów roku. Krytycy są zgodni, a widzowie tym razem się z nimi zgadzają. Według Rotten Tomatoes, czyli strony zbierającej recenzje zweryfikowanych krytyków filmowych, film ma 91% pozytywnych opinii. Nic więc dziwnego, że to już przełożyło się na sukces komercyjny tej produkcji!
Jest to tak zwany body horror, podobnie jak hitowa Substancja. To oznacza, że poza straszeniem scenami wywołującymi grozę, film może też szokować i obrzydzać tym, co pokazuje na ekranie. W recenzjach jednak podkreślają, że atmosferę i klimat budują inne elementy tego tytułu, które sprawdzają się kapitalnie.
Together – zwiastun dla dorosłych
Together to reżyserski debiut Michaela Shanksa, który również napisał scenariusz do filmu. Główne role grają Alison Brie i Dave Franco, którzy są również parą poza ekranem.
Together – opis fabuły
Po latach związku Tim (Franco) i Millie (Brie) stają na życiowym rozdrożu, przeprowadzając się na wieś i porzucając wszystko, co znane – z wyjątkiem siebie nawzajem. Gdy napięcia między nimi narastają, koszmarne, nadprzyrodzone spotkanie z tajemniczą, nienaturalną siłą grozi skażeniem ich życia, miłości… i ciał.
Together już na ekranach kin!
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
20
sie
Błękitny Zamek
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat