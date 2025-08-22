Nicolas Cage z nową, zaskakującą rolą. Może zagrać w kultowym serialu
Nicolas Cage może dołączyć do obsady 5. sezonu jednego z najpopularniejszych seriali na świecie - aktor prowadzi już w tej sprawie rozmowy. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, kultowy aktor w najbliższym czasie pojawi się w aż dwóch produkcjach małoekranowych.
Jak raportuje prestiżowy serwis Deadline, Nicolas Cage prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady 5. sezonu serialu Detektyw. Żadne szczegóły jego potencjalnego występu nie są znane. W chwili obecnej nie wiadomo nawet, czy legendarny aktor już podpisał umowę, czy też nadal prowadzi negocjacje. Przypomnijmy, że Cage'a w najbliższym czasie zobaczymy również w tytułowej roli w serii Spider-Noir, która trafi na Amazon Prime Video.
Jakiś czas temu ujawniono, że za 5. sezon Detektywa będzie odpowiadać twórczyni poprzedniej odsłony (Kraina nocy), Issa Lopez - showrunnerka zapowiada, że fabuła nadchodzącej odsłony serii może łączyć się z poprzednią, choć nie wiadomo, w jakiej skali. Według wcześniejszych, niepotwierdzonych oficjalnie doniesień głównym bohaterem ma być Henry Logan, nowojorski detektyw, a akcja będzie rozgrywać się w pobliżu położonej w stanie Nowy Jork Jamaica Bay.
Ekipa odpowiedzialna za 5. sezon serialu Detektyw wejdzie na plan w przyszłym roku. Premierę wstępnie zaplanowano natomiast na 2027 rok.
Najlepsze seriale wszech czasów. Tylko spójrzcie, kto w niezwykle prestiżowym rankingu pokonał Breaking Bad
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat