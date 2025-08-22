Nicolas Cage z nową, zaskakującą rolą. Może zagrać w kultowym serialu

materiały prasowe

Reklama

Jak raportuje prestiżowy serwis Deadline, Nicolas Cage prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady 5. sezonu serialu Detektyw. Żadne szczegóły jego potencjalnego występu nie są znane. W chwili obecnej nie wiadomo nawet, czy legendarny aktor już podpisał umowę, czy też nadal prowadzi negocjacje. Przypomnijmy, że Cage'a w najbliższym czasie zobaczymy również w tytułowej roli w serii Spider-Noir, która trafi na Amazon Prime Video.

Jakiś czas temu ujawniono, że za 5. sezon Detektywa będzie odpowiadać twórczyni poprzedniej odsłony (Kraina nocy), Issa Lopez - showrunnerka zapowiada, że fabuła nadchodzącej odsłony serii może łączyć się z poprzednią, choć nie wiadomo, w jakiej skali. Według wcześniejszych, niepotwierdzonych oficjalnie doniesień głównym bohaterem ma być Henry Logan, nowojorski detektyw, a akcja będzie rozgrywać się w pobliżu położonej w stanie Nowy Jork Jamaica Bay.

Ekipa odpowiedzialna za 5. sezon serialu Detektyw wejdzie na plan w przyszłym roku. Premierę wstępnie zaplanowano natomiast na 2027 rok.

Najlepsze seriale wszech czasów. Tylko spójrzcie, kto w niezwykle prestiżowym rankingu pokonał Breaking Bad