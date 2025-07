Ninja vs Ninja: Marta Ćwiertniewicz dołącza do ekipy programu. Kim jest?

fot. materiały prasowe Polsat

Już we wrześniu 2025 roku premierę na antenie Polsatu będzie miała 11. edycja programu Ninja vs Ninja. W tej odsłonie rywalizacja wejdzie na wyższy poziom – międzynarodowy. Wezmą w niej udział najmocniejsi zawodnicy i zawodniczki ze świata. Poznamy przedstawicieli tej ekstremalnej dyscypliny między innymi z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Malty i Szwajcarii. Zobaczymy w akcji zwycięzców edycji Ninja Warrior z Francji, Rosji, zwyciężczynię Ninja Warrior UK oraz zdobywcę Góry Midoryiama z austriackiej edycji programu, jedynego zawodnika z tytułem NINJA poza Jankiem Tatarowiczem w tej stawce. Szykuje się poważna sportowa walka, której nie będzie można przeoczyć.

Na torach nie zabraknie celebrytów i sportowych gwiazd, startujących na co dzień w innych dyscyplinach. Dla wielu z nich udział w tym programie to wielkie marzenie, na którego spełnienie czekają już od lat. Który z mistrzów będzie miał na tyle szczęścia, że znajdzie wolne miejsce w napiętym grafiku, by wreszcie poznać smak tych niepowtarzalnych zawodów? Przekonamy się już niebawem. Jedno w tym programie jest pewne: będzie adrenalina, ekstremalna prędkość i emocje sięgające zenitu.

W najnowszej edycji Ninja vs Ninja widzowie ponownie usłyszą doskonale znany duet komentatorów – Jerzego Mielewskiego i Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego. To właśnie oni – z charakterystyczną energią i sportową pasją – poprowadzą widzów przez ekstremalne zmagania na torze. Tym razem w programie nie pojawi się Karolina Gilon, która była wsparciem dla rodzin i przyjaciół zawodników. Kto ją zastąp?

Marta Ćwiertniewicz zajrzy za kulisy Ninja vs Ninja. Kim jest?

Marta Ćwiertniewicz to dziennikarka sportowa związana z Polsatem Sport. W stacji pracuje jako reporterka, ale sprawdza się także w charakterze prezenterki. Prowadziła między innymi Galę Polskiej Ligi Siatkówki i to u boku prowadzącego Ninja Warrior Polska Jerzego Mielewskiego. Widzom znana jest doskonale z rozmów przeprowadzanych na siatkarskim parkiecie z charakterystycznie wysokimi gwiazdami tej dyscypliny. Zanim została dziennikarką sportową, była trenerką personalną. W 2022 roku ukończyła studia magisterskie w Warszawskiej Akademii Medycznej na kierunku dietetyka. Jest aktywna w mediach społecznościowych, prowadzi swoje konta na Instagramie, Facebooku i portalu X. W internecie padają pytania o to, czy ma partnera. Na jednym z profili w social mediach zaznaczyła, że jest singielką.