Podróże w czasie i roboty. Zwiastun animacji Arco
Arco to animowany przygodowy film fantasy, który zaliczył już swój debiut na festiwalu filmowym - teraz ma trafić do kin! Opublikowano już pierwszy teaser.
Studio filmowe Neon zaprezentowało zwiastun nagradzanej francuskiej animacji - Arco. To drugi animowany projekt tego studia, po Robot Dreams z 2023 roku. Film został stworzony w technice 2D, a jego reżyserem jest Ugo Bienvenu.
Arco - zwiastun
Ranking stworzeń z animacji Disneya i Pixara. Zwierzęta, roboty, kosmici i Stitch!
Arco - fabuła, obsada, data premiery
Historia opowiada o 10-letnim chłopcu, który cofa się w czasie z idyllicznej przyszłości do bardziej niebezpiecznej przeszłości. Tam łączy siły z nowo poznaną dziewczynką i robotem, aby wrócić do domu i uratować świat.
W angielskiej wersji językowej postaciom głosu użyczyli: Natalie Portman, Will Ferrell, America Ferrera, Flea, Mark Ruffalo oraz Andy Samberg.
Po raz pierwszy Arco został zaprezentowany na festiwalu filmowym w Cannes (Francja) w maju tego roku. Film zostanie pokazany światu z anglojęzycznym dubbingiem na festiwalu filmowym Toronto International Film Festival w Kanadzie 7 września. Data premiery kinowej w Stanach Zjednoczonych została wyznaczona na 14 listopada - nie mamy jeszcze informacji odnośnie dystrybucji w Polsce.
Źródło: variety
