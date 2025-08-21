Reklama
Podróże w czasie i roboty. Zwiastun animacji Arco

Arco to animowany przygodowy film fantasy, który zaliczył już swój debiut na festiwalu filmowym - teraz ma trafić do kin! Opublikowano już pierwszy teaser.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  arco 
Arco fot. materiały prasowe
Studio filmowe Neon zaprezentowało zwiastun nagradzanej francuskiej animacji - Arco. To drugi animowany projekt tego studia, po Robot Dreams z 2023 roku. Film został stworzony w technice 2D, a jego reżyserem jest Ugo Bienvenu.

Arco - zwiastun

Arco - fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o 10-letnim chłopcu, który cofa się w czasie z idyllicznej przyszłości do bardziej niebezpiecznej przeszłości. Tam łączy siły z nowo poznaną dziewczynką i robotem, aby wrócić do domu i uratować świat.

W angielskiej wersji językowej postaciom głosu użyczyli: Natalie Portman, Will Ferrell, America Ferrera, Flea, Mark Ruffalo oraz Andy Samberg. 

Po raz pierwszy Arco został zaprezentowany na festiwalu filmowym w Cannes (Francja) w maju tego roku. Film zostanie pokazany światu z anglojęzycznym dubbingiem na festiwalu filmowym Toronto International Film Festival w Kanadzie 7 września. Data premiery kinowej w Stanach Zjednoczonych została wyznaczona na 14 listopada - nie mamy jeszcze informacji odnośnie dystrybucji w Polsce. 

Źródło: variety

