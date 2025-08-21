Daniel Day-Lewis wraca na ekran po 8 latach. Zobacz zwiastun Anemone
Oscarowy aktor Daniel Day-Lewis powraca z 8-letniej przerwy w występowaniu na ekranie. Tym razem pojawi się w filmie Anemone, wyreżyserowanym przez swojego syna Ronana Day-Lewisa.
Focus Features zaprezentowało mroczny i intensywny zwiastun filmu Anemone, który sprowadza trzykrotnego laureata Oscara, Daniela Day-Lewisa, z powrotem na wielki ekran po raz pierwszy od czasu występu w filmie Nić widmo Paula Thomasa Andersona z 2017 roku. Produkcja wygląda na taką, która ponownie może zapewnić mu udział w oscarowym wyścigu.
Film stanowi reżyserski debiut syna aktora, Ronana Day-Lewisa, i został określony jako eksploracja złożonych i głębokich więzi łączących braci, ojców i synów. Fabuła jest owiana tajemnicą i nie została w pełni ujawniona nawet w zwiastunie, który przedstawia Daniela Day-Lewisa jako Raya Stokera – mężczyznę zmagającego się ze swoją przeszłością w deszczowej i odosobnionej, leśnej scenerii.
ANEMONE - zwiastun
Przed ogłoszeniem AnemoneDaniel Day-Lewis oficjalnie ogłosił zakończenie kariery aktorskiej, oświadczając za pośrednictwem rzecznika prasowego:
Daniel Day-Lewis nie będzie już pracował jako aktor. Jest ogromnie wdzięczny wszystkim współpracownikom i widzom przez te wszystkie lata.
Nie wiadomo jeszcze, czy poza tym projektem ojca i syna aktor powróci do kolejnych ról.
Premiera filmu w kinach odbędzie się 7 listopada 2025 roku.
Źródło: deadline.com
