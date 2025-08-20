Reklama
placeholder

Nasza wina z oficjalną datą premiery! Kiedy Nick i Norah powrócą na Prime Video?

Finałowa część jednego z największych hitów Prime Video - Nasza Wina otrzymała oficjalną datę premiery. Sprawdźcie, kiedy obejrzymy ostatnią część oryginalnej trylogii w języku hiszpańskim.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  nasza wina 
Amazon Prime Video
Nasza wina fot. Amazon Prime Video
Reklama

Prime Video zapowiedziało finałowy film z hiszpańskojęzycznej trylogii Moja Wina, zatytułowany Nasza wina na podstawie powieści Mercedes Ron kilka miesięcy temu krótkim teaserem. Teraz potwierdzono, że data premiery na ich platformie streamingowej została wyznaczona na 16 października. Pojawił się także nowy plakat promocyjny. 

Nasza Wina - nowy plakat

nullfot. Prime Video

Nick i Noah ponownie się spotkają! Pierwszy teaser Nasza Wina

Nasza Wina - fabuła, obsada

Podczas ślubu Jenny i Liona następuje wyczekiwane ponowne spotkanie Nicka i Noah, jakiś czas po ich zerwaniu. Niezdolność Nicka do wybaczenia Noah tworzy między nimi barierę pozornie wydającą się nie do pokonania. On odziedziczył imperium biznesowe swojego dziadka, zaś ona dopiero rozpoczyna swoją karierę. Ponownie opierają się rozniecaniu płomienia, który nadal tli się między nimi. Czy teraz, gdy ich ścieżki znów się skrzyżowały, miłość okaże się silniejsza od urazy?

Jako Nick i Noah powrócą Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie filmu znaleźli się powracający do serii Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade oraz Felipe Londoño, a także Fran Morcillo (Dom z papieru) w zupełnie nowej roli. 

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  nasza wina 
Amazon Prime Video
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Nasza Wina
Nasza Wina Romans

Najnowsze

1 Wielki Marsz
-

Pierwsze opinie o Wielkim Marszu. Czy ta adaptacja Kinga się udała?

2 The Morning Show - sezon 4
-

Jennifer Aniston i Reese Witherspoon powracają w hicie Apple! Zwiastun 4. sezonu The Morning Show

3 Minecraft: Film -
-

Gwiazda Spider-Mana chce zagrać w Minecraft 2. Co za tym stoi, poza pieniędzmi?

4 Indiana Jones i Wielki Krąg
-

Indiana Jones i Wielki Krąg z dodatkiem i wersją na Nintendo Switch 2 [WIDEO}

5 Black Rabbit
-

Black Rabbit – zwiastun serialu z Lawem, Batemanem i Domińczyk. Thriller o braterskiej więzi

6
-

Zdjęcia z 2. sezonu The Pitt. Pojawi się nowa doktor w zespole

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e160

Moda na sukces

s38e149

Zatoka serc

s20e12

America’s Got Talent

s2025e163

Anderson Cooper 360

s11e06

The Amazing Race Canada

s2025e166

The Lead with Jake Tapper

s01e81

s01e89
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Garfield
Andrew Garfield

ur. 1983, kończy 42 lat

Amy Adams
Amy Adams

ur. 1974, kończy 51 lat

Ben Barnes
Ben Barnes

ur. 1981, kończy 44 lat

Ke Huy Quan
Ke Huy Quan

ur. 1971, kończy 54 lat

Misha Collins
Misha Collins

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

10

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV