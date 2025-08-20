Nasza wina z oficjalną datą premiery! Kiedy Nick i Norah powrócą na Prime Video?

fot. Amazon Prime Video

Prime Video zapowiedziało finałowy film z hiszpańskojęzycznej trylogii Moja Wina, zatytułowany Nasza wina na podstawie powieści Mercedes Ron kilka miesięcy temu krótkim teaserem. Teraz potwierdzono, że data premiery na ich platformie streamingowej została wyznaczona na 16 października. Pojawił się także nowy plakat promocyjny.

Nasza Wina - nowy plakat

fot. Prime Video

Nasza Wina - fabuła, obsada

Podczas ślubu Jenny i Liona następuje wyczekiwane ponowne spotkanie Nicka i Noah, jakiś czas po ich zerwaniu. Niezdolność Nicka do wybaczenia Noah tworzy między nimi barierę pozornie wydającą się nie do pokonania. On odziedziczył imperium biznesowe swojego dziadka, zaś ona dopiero rozpoczyna swoją karierę. Ponownie opierają się rozniecaniu płomienia, który nadal tli się między nimi. Czy teraz, gdy ich ścieżki znów się skrzyżowały, miłość okaże się silniejsza od urazy?

Jako Nick i Noah powrócą Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie filmu znaleźli się powracający do serii Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade oraz Felipe Londoño, a także Fran Morcillo (Dom z papieru) w zupełnie nowej roli.