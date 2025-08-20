Jennifer Aniston i Reese Witherspoon powracają w hicie Apple! Zwiastun 4. sezonu The Morning Show
Apple TV+ zaskoczyło fanów, zapowiadając 4. sezon The Morning Show po dwóch latach bez nowych odcinków. Opublikowano właśnie zwiastun produkcji.
Premiera 4. sezonu serialu dramatycznego The Morning Show zbliża się wielkimi krokami. Sprawdźcie, jak zapowiada się kolejna odsłona w pełnym zwiastunie.
The Morning Show 4 - zwiastun
Kiedy 4. sezon The Morning Show? Zdjęcia i data premiery
The Morning Show 4 - fabuła, obsada, data premiery
Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?
W główne role wcielają się Reese Witherspoon i Jennifer Aniston. W obsadzie zobaczymy także Billy'ego Crudupa, Marka Duplassa, Nestora Carbonella, Karen Pittman, Gretę Lee, Nicole Beharie, a także nagrodzonego Emmy Jona Hamma, Aarona Pierre'a, Williama Jacksona Harpera, Boyda Holbrooka oraz laureatów Oscara - Marion Cotillard i Jeremy'ego Ironsa.
Premiera 4. sezonu The Morning Show na Apple TV+ została zaplanowana na 17 września. Tego dnia zadebiutuje pierwszy odcinek, zaś kolejne będą pojawiały się na platformie co tydzień w środy - finałowy obejrzymy 19 listopada.
Źródło: appletv
