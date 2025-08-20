Reklama
placeholder

Jennifer Aniston i Reese Witherspoon powracają w hicie Apple! Zwiastun 4. sezonu The Morning Show

Apple TV+ zaskoczyło fanów, zapowiadając 4. sezon The Morning Show po dwóch latach bez nowych odcinków. Opublikowano właśnie zwiastun produkcji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  the morning show 
zwiastun apple tv
The Morning Show - sezon 4 fot. Apple TV
Reklama

Premiera 4. sezonu serialu dramatycznego The Morning Show zbliża się wielkimi krokami. Sprawdźcie, jak zapowiada się kolejna odsłona w pełnym zwiastunie. 

The Morning Show 4 - zwiastun

Kiedy 4. sezon The Morning Show? Zdjęcia i data premiery

The Morning Show 4 - fabuła, obsada, data premiery

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji? 

W główne role wcielają się Reese Witherspoon i Jennifer Aniston. W obsadzie zobaczymy także Billy'ego Crudupa, Marka Duplassa, Nestora Carbonella, Karen Pittman, Gretę Lee, Nicole Beharie, a także nagrodzonego Emmy Jona Hamma, Aarona Pierre'a, Williama Jacksona Harpera, Boyda Holbrooka oraz laureatów Oscara - Marion Cotillard i Jeremy'ego Ironsa.

Premiera 4. sezonu The Morning Show na Apple TV+ została zaplanowana na 17 września. Tego dnia zadebiutuje pierwszy odcinek, zaś kolejne będą pojawiały się na platformie co tydzień w środy - finałowy obejrzymy 19 listopada

The Morning Show - oficjalny kadr z 4. sezonu serialu Apple TV+

arrow-left
The Morning Show - oficjalny kadr z 4. sezonu serialu Apple TV+
fot. Apple TV+
arrow-right

 

 

Źródło: appletv

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  the morning show 
zwiastun apple tv
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Oglądaj TERAZ The Morning Show Komedia

Najnowsze

1 Nasza wina
-

Nasza wina z oficjalną datą premiery! Kiedy Nick i Norah powrócą na Prime Video?

2 Wielki Marsz
-

Pierwsze opinie o Wielkim Marszu. Czy ta adaptacja Kinga się udała?

3 Minecraft: Film -
-

Gwiazda Spider-Mana chce zagrać w Minecraft 2. Co za tym stoi, poza pieniędzmi?

4 Indiana Jones i Wielki Krąg
-

Indiana Jones i Wielki Krąg z dodatkiem i wersją na Nintendo Switch 2

5 Black Rabbit
-

Black Rabbit – zwiastun serialu z Lawem, Batemanem i Domińczyk. Thriller o braterskiej więzi

6
-

Zdjęcia z 2. sezonu The Pitt. Pojawi się nowa doktor w zespole

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e160

Moda na sukces

s38e149

Zatoka serc

s20e12

America’s Got Talent

s2025e163

Anderson Cooper 360

s11e06

The Amazing Race Canada

s2025e166

The Lead with Jake Tapper

s01e81

s01e89
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Garfield
Andrew Garfield

ur. 1983, kończy 42 lat

Amy Adams
Amy Adams

ur. 1974, kończy 51 lat

Ben Barnes
Ben Barnes

ur. 1981, kończy 44 lat

Ke Huy Quan
Ke Huy Quan

ur. 1971, kończy 54 lat

Misha Collins
Misha Collins

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

10

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV