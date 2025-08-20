Jennifer Aniston i Reese Witherspoon powracają w hicie Apple! Zwiastun 4. sezonu The Morning Show

fot. Apple TV

Premiera 4. sezonu serialu dramatycznego The Morning Show zbliża się wielkimi krokami. Sprawdźcie, jak zapowiada się kolejna odsłona w pełnym zwiastunie.

The Morning Show 4 - zwiastun

Kiedy 4. sezon The Morning Show? Zdjęcia i data premiery

The Morning Show 4 - fabuła, obsada, data premiery

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?

W główne role wcielają się Reese Witherspoon i Jennifer Aniston. W obsadzie zobaczymy także Billy'ego Crudupa, Marka Duplassa, Nestora Carbonella, Karen Pittman, Gretę Lee, Nicole Beharie, a także nagrodzonego Emmy Jona Hamma, Aarona Pierre'a, Williama Jacksona Harpera, Boyda Holbrooka oraz laureatów Oscara - Marion Cotillard i Jeremy'ego Ironsa.

Premiera 4. sezonu The Morning Show na Apple TV+ została zaplanowana na 17 września. Tego dnia zadebiutuje pierwszy odcinek, zaś kolejne będą pojawiały się na platformie co tydzień w środy - finałowy obejrzymy 19 listopada.