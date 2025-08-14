Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo
Sara James za sprawą swojego wykonania jednego z hitów Billie Eilish w 2022 roku awansowała prosto do półfinału America's Got Talent. Trzy lata później wokalistka powróciła na scenę programu i znów zachwyciła widzów. Jej występ można już obejrzeć w sieci.
Sara James zachwyciła zagranicznych słuchaczy nie tylko swoim występem na Eurowizji Junior 2021, który przyniósł jej 2. miejsce. Jak wiadomo, wokalistka rok po swoim eurowizyjnym debiucie postanowiła wziąć udział w programie America's Got Talent, gdzie wykonała piosenkę Lovely. Jej wersja hitu Billie Eilish zachwyciła wszystkich jurorów, w tym samego Simona Cowella, od którego otrzymała złoty przycisk, awansując prosto do półfinału. Choć Sara James ostatecznie znalazła się poza pierwszą piątką w finale, zapisała się w historii kultowego talent show. W związku z tym nie mogło jej zabraknąć w specjalnym odcinku z okazji jego 20-lecia.
Sara James znów zachwyciła w America's Got Talent
Sara James znów skradła show na scenie America's Got Talent. 17-latkapowróciła na scenę w odcinku specjalnym z okazji 20-lecia programu, występując u boku Richarda Goodalla i Avery’ego Dixona znanych z jego wcześniejszych edycji. Tym razem wokalistka zachwyciła publiczność oraz internautów za sprawą Eye of the Tiger grupy Survivor. Artystka podziękowała za możliwość ponownego występu we wpisie, którym podzieliła się w mediach społecznościowych:
Występ Sary James oraz innych uczestników America's Got Talent w odcinku specjalnym możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: YouTube: America's Got Talent