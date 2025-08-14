Reklama
Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

Sara James za sprawą swojego wykonania jednego z hitów Billie Eilish w 2022 roku awansowała prosto do półfinału America's Got Talent. Trzy lata później wokalistka powróciła na scenę programu i znów zachwyciła widzów. Jej występ można już obejrzeć w sieci.
Klaudia Woźniak
Sara James na grafice promującej 20-lecie America's Got Talent fot. NBC
Sara James zachwyciła zagranicznych słuchaczy nie tylko swoim występem na Eurowizji Junior 2021, który przyniósł jej 2. miejsce. Jak wiadomo, wokalistka rok po swoim eurowizyjnym debiucie postanowiła wziąć udział w programie America's Got Talent, gdzie wykonała piosenkę Lovely. Jej wersja hitu Billie Eilish zachwyciła wszystkich jurorów, w tym samego Simona Cowella, od którego otrzymała złoty przycisk, awansując prosto do półfinału. Choć Sara James ostatecznie znalazła się poza pierwszą piątką w finale, zapisała się w historii kultowego talent show. W związku z tym nie mogło jej zabraknąć w specjalnym odcinku z okazji jego 20-lecia

Sara James znów zachwyciła w America's Got Talent

Sara James znów skradła show na scenie America's Got Talent. 17-latkapowróciła na scenę w odcinku specjalnym z okazji 20-lecia programu, występując u boku Richarda Goodalla i Avery’ego Dixona znanych z jego wcześniejszych edycji. Tym razem wokalistka zachwyciła publiczność oraz internautów za sprawą Eye of the Tiger grupy Survivor. Artystka podziękowała za możliwość ponownego występu we wpisie, którym podzieliła się w mediach społecznościowych:

Specjalny odcinek okazji 20. rocznicy @agt, można już obejrzeć online! 💋 Bardzo dziękuję za zaproszenie, bycie jednym z wybranych artystów ze wszystkich edycji to dla mnie zaszczyt <3

Występ Sary James oraz innych uczestników America's Got Talent w odcinku specjalnym możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: America's Got Talent

