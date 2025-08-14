Reklama
Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Leonardo DiCaprio robi wszystko, aby chronić swoją prywatność. Okazuje się, że jeden z najbardziej cenionych aktorów o dziwo nie wszędzie jest rozpoznawalny. DiCaprio​ miał okazję przekonać się o tym, kiedy został zatrzymany przez policję. Nagranie tego momentu trafiło do sieci.
Leonardo DiCaprio w filmie The Departed fot. IMDb
Leonardo DiCaprio od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych aktorów w Hollywood. Uznanie widzów zdobył dzięki swoim rolom w produkcjach takich jak Titanic, Wilk z Wall Street, Aviator, Incepcja czy Zjawa, za którą w 2016 roku otrzymał swojego pierwszego Oscara. Aktor od zawsze chronił swoją prywatność i zasłynął z tego, że często ukrywa się przed paparazzi, chociażby nosząc maseczkę na twarzy. Miał ją na sobie podczas wakacji na Ibizie. Jak dowiedział się jeden z zagranicznych portali, aktor został tam zatrzymany przez policję. Samo zatrzymanie nie jest jednak najbardziej zaskakującą rzeczą. Okazuje się, że DiCaprio nie został rozpoznany przez funkcjonariuszy nawet w momencie, kiedy... odsłonił swoją twarz i się przedstawił. 

Leonardo DiCaprio przeszukany na Ibizie. Funkcjonariusze nie wiedzieli, kim jest

Leonardo DiCaprio przeżył spore zaskoczenie podczas wakacji na Ibizie. 13 sierpnia 2025 roku portal Daily Mail przekazał, że kiedy był on w drodze na imprezę zorganizowanej przez hiszpańskiego aktora Arona Pipera, został zatrzymany przez policję. DiCaprio był wtedy w towarzystwie swoich znajomych oraz partnerki - Vittorii Ceretti. Według Daily Mail na nagraniu z policyjnej kamery można usłyszeć, jak ta mówi do aktora: "bardzo intensywnie mnie przeszukują". On sam zdjął z twarzy maseczkę, po czym pokazał funkcjonariuszom zawartość swoich kieszeni. Wspomniany portal dowiedział się też, że DiCaprio został poproszony przez policjantów o przedstawianie się. Kiedy ci poznali jego nazwisko, nie mieli pojęcia, że rozmawiają z jednym z najbardziej znanych aktorów na świecie. Dlatego też poprosili go o okazanie dokumentu tożsamości. Dopiero po wyciągnięciu dowodu osobistego aktor DiCaprio został puszczony wolno.

Media społecznościowe obiegło nagranie z momentu zatrzymania. Możecie je zobaczyć poniżej:

Źródło: Daily Mail

Powiązane osoby

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio image

