Pierwsze opinie o Wielkim Marszu. Czy ta adaptacja Kinga się udała?

Oto pierwsze opinie na temat nowego filmu adaptującego twórczość Stephena Kinga. Czy Wielki marsz bardziej kupił serca widzów niż niedawna Małpa?
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Wielki marsz zebrał falę pochwał w pierwszych reakcjach w mediach społecznościowych. Produkcja jest w szczególności chwalona za bardzo dobre oddanie klimatu drastycznych wydarzeń jaki prezentowało oryginalne dzieło Stephena Kinga. Szczególnie zwrócono uwagę na chemię pomiędzy bohaterami granymi przez Coopera Hoffmana i Davida Jonssona. Poszczególne pierwsze opinie możecie zobaczyć poniżej:

Wielki marsz  - pierwsze opinie

Długi Marsz - pierwsze opinie

Długi Marsz - pierwsze opinie
Nadchodzący film, wyreżyserowany przez Francisa Lawrence’a na podstawie scenariusza JT Mollnera, opiera się na powieści Stephena Kinga i opowiada o śmiertelnych zawodach, w których nastoletni chłopcy zmuszeni są iść, dopóki nie zostanie tylko jeden.

Wielki marsz - pełny zwiastun. Dystopijny thriller Stephena Kinga w kinie

W obsadzie Wielkiego marszu znalazła się plejada gwiazd. W gronie młodych aktorów wcielających się w uczestników marszu są m.in. Cooper Hoffman, David Jonsson, Roman Griffin Davis, Ben Wang oraz Charlie Plummer. Towarzyszą im znani aktorzy grający dorosłych bohaterów, w tym Mark Hamill jako Major, który egzekwuje zasady konkursu, oraz Judy Greer jako pani Garraty, matka postaci Coopera Hoffmana.

Źródło: screenrant.com

Co o tym sądzisz?
