Pierwsze opinie o Wielkim Marszu. Czy ta adaptacja Kinga się udała?

Lionsgate

Reklama

Wielki marsz zebrał falę pochwał w pierwszych reakcjach w mediach społecznościowych. Produkcja jest w szczególności chwalona za bardzo dobre oddanie klimatu drastycznych wydarzeń jaki prezentowało oryginalne dzieło Stephena Kinga. Szczególnie zwrócono uwagę na chemię pomiędzy bohaterami granymi przez Coopera Hoffmana i Davida Jonssona. Poszczególne pierwsze opinie możecie zobaczyć poniżej:

Wielki marsz - pierwsze opinie

Długi Marsz - pierwsze opinie Zobacz więcej Reklama

Nadchodzący film, wyreżyserowany przez Francisa Lawrence’a na podstawie scenariusza JT Mollnera, opiera się na powieści Stephena Kinga i opowiada o śmiertelnych zawodach, w których nastoletni chłopcy zmuszeni są iść, dopóki nie zostanie tylko jeden.

Wielki marsz - pełny zwiastun. Dystopijny thriller Stephena Kinga w kinie

W obsadzie Wielkiego marszu znalazła się plejada gwiazd. W gronie młodych aktorów wcielających się w uczestników marszu są m.in. Cooper Hoffman, David Jonsson, Roman Griffin Davis, Ben Wang oraz Charlie Plummer. Towarzyszą im znani aktorzy grający dorosłych bohaterów, w tym Mark Hamill jako Major, który egzekwuje zasady konkursu, oraz Judy Greer jako pani Garraty, matka postaci Coopera Hoffmana.